Села Сарненщини на невідомих фото 1934 року

Маємо для наших читачів справжній ексклюзив. Фото, які раніше в Україні ще не публікувались, бо не були відомі.Територіально світлини охоплюють сучасну Волинську та Рівненську область. На кадрах перед нами постають тогочасні мешканці регіону Полісся, який знаходиться на півночі України. Бачимо тут як дорослих, так і малих дітей. Усі одягнені в автентичний одяг, хтось у повсякденному, хтось у святковому. Про це йдеться на сайті Твій вибір.Ці фото були зроблені в таких селах як Березове, Велюнь, Зарічне, Кричильськ, Старе Село, Чудель на Рівненщині, та Нуйно у Волинській. Окремі фото просто підписані як Полісся.Усі фото сьогодні зберігаються в США, у фондах Массачусетського університету міста Амгерст. Як фото з Полісся потрапили за океан? Їх туди виявляється передав сам автор – Юзеф Обребський. Саме він у 1934 році здійснив експедицію поліськими селами. Сьогодні ця територію входить в склад двох країн – України та Білорусі. Проте до показу нашим читачам ми підготували фото, що стосуються Українського Полісся.Трішки про фотографа. Юзеф Обребський (1905-1967) народився на Поділлі. Був свого часу знаним етнографом. Вищу освіту він здобував у 1926-1930 рр. у місті Кракові (сучасна Польща). Окрім дослідження Полісся, його ще цікавила країна Македонія. Там він провів кілька років і теж фотографував багато місцеве населення.Проте повертаючись до Полісся, зауважимо, що експедиції Юзефа Обребського в цей мальовничий край тривали кілька років із 1934 до 1937 року. На основі здобутого матеріалу дослідник потім читав лекції про побут та традиції мешканців Полісся. І фото були чудовим ілюстративним матеріалом.Після Другої світової війни він виїхав до міста Лондона, а пізніше до США, де жив до останніх днів. Емігруючи Обребський забрав із собою колекцію фото, і передав їх до Массачусетського університету, де вони зберігаються досі.До речі, в міжвоєнний період Полісся було дуже популярним місцем для відпочинку туристів. У туристичних путівниках регіон порівнювали із Тундрою і Амазонкою, а розповіді про унікальну природу та її мешканців підкріплювали колоритними фото рибалок, жінок в народному одязі та неймовірних озер, лісів та річок. Як наслідок, до Полісся приїздили багато фотографів у пошуках унікальних кадрів незайманої природи.Щоб зацікавити туристів та краєзнавців, в оголошеннях Полісся називали Поліською Тундрою. Для відпочивальників на пароплаві пропонували оркестр, танці, буфет, пляжі, риболовлю. Вартість такої подорожі становила один-два злотих.Батько із синами с. Кричильськ Сарненський районМати і донька із села Велюнь Рівненська областьЧоловіки із села Чудель Рівненська областьЧоловіки із села Велюнь Рівненська областьЖінка із села Берерзове Рівненська областьМешканці села Зарічне Рівненська областьЖінка із с. Нуйно Волинська областьДівчинка із с. Старе Село РівненщинаПанорама село Зарічне РівненщинаСеляни за роботою ПоліссяМешканці ПоліссяЧоловіки на плоту ПоліссяСвині пасуться біля річки, ПоліссяДжерело фото: Спеціальний фонд Массачусетського університету в Амгерсті (США).Тетяна Яцечко-Блаженко