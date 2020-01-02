До уваги громадян, які подорожують. Що дозволено для переміщення через митний кордон України

В Поліській митниці Держмитслужби звертають увагу громадян, які подорожують, що можна ввозити та вивозити при перетині митного кордону України.
Можна вивозити:
• два мобільних телефони, одну відеокамеру, один фотоапарат, два переносних персональних комп’ютера, флеш-карти у кількості не більше трьох штук;
• калькулятори, електронні книжки у кількості не більше двох штук;
• спортивне спорядження;
• одяг, взуття, призначені для власного користування;
• особисті прикраси, у тому числі з дорогоцінних металів та каміння, що мають ознаки таких, що були в користуванні;
• 0,5 літра туалетної води та/або 100 грамів парфумів;
• переносні музичні інструменти у кількості не більше двох штук;
• лікарські засоби;
• інші предмети для особистого користування.
Для ввезення, без декларування дозволено:
• горілчані вироби (горілка, коньяк, віскі та інші, зі вмістом спирту більше 22 %) у кількості 1 л, вино – 2 л, пиво – 5 л;
• тютюнові вироби - 200 цигарок або 50 сигар чи 250 грамів тютюну (або 250 г цих виробів);
(алкогольні та тютюнові вироби можна переміщувати через кордон лише особам, які досягли 18 річного віку)
• продукти харчування для власного споживання на суму не більш як 200 євро:
в упаковці виробника (призначений для роздрібної торгівлі ) – 1 упаковка або загальною масою не більше, ніж 2 кг кожного найменування;
без упаковки – до 2 кг кожного найменування;
неподільний продукт, готовий до безпосереднього вживання - 1 шт. кожного найменування.
• лікарські засоби у кількості, що не перевищує 5 упаковок кожного найменування на одну особу ( крім тих, що містять наркотичні чи психотропні речовини), або що не перевищує зазначену в рецепті ( наявному в особи), виданому на ім’я особи та засвідченому печаткою лікаря та/або закладу охорони здоров’я тощо.
Крім того, дозволено переміщення через кордон готівкової валюти України або іноземної валюти у сумі менше, ніж 10 000 євро (в еквіваленті) на одну особу.
*Детальніше з даної тематики можна дізнатись у Митному Кодексі України від 13.03.2012 № 4495-VI зі змінами та доповненнями: в статтях 369-370 (перелік особистих речей дозволених для переміщення через кордон), 374 (ввезення товарів), 376 (алкогольні напої), 378 (продукти харчування); в Постанові Кабінету міністрів України від 23.05.2012 № 458 (лікарські засоби); в Постанові Кабінету міністрів України від 21.05.2012 № 434 (продукти харчування), Закон України від 21.06.18 №2473-VIII (валютні операції).