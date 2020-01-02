До уваги громадян, які подорожують. Що дозволено для переміщення через митний кордон України

Рівненська область, Порадниця 21-січ, 2020, 17:379 prov 98

В Поліській митниці Держмитслужби звертають увагу громадян, які подорожують, що можна ввозити та вивозити при перетині митного кордону України.



Можна вивозити:

• два мобільних телефони, одну відеокамеру, один фотоапарат, два переносних персональних комп’ютера, флеш-карти у кількості не більше трьох штук;

• калькулятори, електронні книжки у кількості не більше двох штук;

• спортивне спорядження;

• одяг, взуття, призначені для власного користування;

• особисті прикраси, у тому числі з дорогоцінних металів та каміння, що мають ознаки таких, що були в користуванні;

• 0,5 літра туалетної води та/або 100 грамів парфумів;

• переносні музичні інструменти у кількості не більше двох штук;

• лікарські засоби;

• інші предмети для особистого користування.



Для ввезення, без декларування дозволено:

• горілчані вироби (горілка, коньяк, віскі та інші, зі вмістом спирту більше 22 %) у кількості 1 л, вино – 2 л, пиво – 5 л;

• тютюнові вироби - 200 цигарок або 50 сигар чи 250 грамів тютюну (або 250 г цих виробів);

(алкогольні та тютюнові вироби можна переміщувати через кордон лише особам, які досягли 18 річного віку)

• продукти харчування для власного споживання на суму не більш як 200 євро:

в упаковці виробника (призначений для роздрібної торгівлі ) – 1 упаковка або загальною масою не більше, ніж 2 кг кожного найменування;

без упаковки – до 2 кг кожного найменування;

неподільний продукт, готовий до безпосереднього вживання - 1 шт. кожного найменування.

• лікарські засоби у кількості, що не перевищує 5 упаковок кожного найменування на одну особу ( крім тих, що містять наркотичні чи психотропні речовини), або що не перевищує зазначену в рецепті ( наявному в особи), виданому на ім’я особи та засвідченому печаткою лікаря та/або закладу охорони здоров’я тощо.



Крім того, дозволено переміщення через кордон готівкової валюти України або іноземної валюти у сумі менше, ніж 10 000 євро (в еквіваленті) на одну особу.



*Детальніше з даної тематики можна дізнатись у Митному Кодексі України від 13.03.2012 № 4495-VI зі змінами та доповненнями: в статтях 369-370 (перелік особистих речей дозволених для переміщення через кордон), 374 (ввезення товарів), 376 (алкогольні напої), 378 (продукти харчування); в Постанові Кабінету міністрів України від 23.05.2012 № 458 (лікарські засоби); в Постанові Кабінету міністрів України від 21.05.2012 № 434 (продукти харчування), Закон України від 21.06.18 №2473-VIII (валютні операції).

