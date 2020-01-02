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СБУ викрила схему сприяння у корупційних призначеннях на посади в Закарпатському регіоні

Закарпатська область 26-січ, 2020, 10:179 prov 48
Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки СБ України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрили корупційний механізм призначень на керівні посади у структурах ДП «Закарпатський облавтодор», в якому був задіяний співробітник СБУ.
Правоохоронці встановили, що керівник обласної філії держпідприємства разом зі спільником вимагали майже 400 тисяч гривень від керівника одного із дочірніх підприємств за залишення на посаді.
Співробітники СБ України затримали двох фігурантів справи у Мукачевому в кав’ярні під час отримання другої частини хабаря у розмірі 325 тисяч гривень.
ГУ внутрішньої безпеки СБУ перевіряє інші факти вимагання та отримання неправомірної винагороди учасниками угруповання, які за оперативною інформацію мали системний характер.
Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора тривають невідкладні слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
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