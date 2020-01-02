У Рівному контррозвідка СБУ блокувала спробу збуту 56 кілограм ртуті

Служба безпеки України блокувала у Рівному протиправну діяльність організованої групи, учасники якої займалась збутом небезпечної отруйної речовини – ртуті металічної в особливо великих розмірах.Контррозвідники спецслужби встановили, що троє зловмисників, серед яких с колишній працівник органів прокуратури, організували нелегальний бізнес із продажу ртуті. Токсичний «товар» ділки збували великими партіями в різних регіонах України.Правоохоронці затримали двох учасників групи, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, поблизу автостанції у Рівному, під час спроби збуту 56 кілограмів ртуті. За «товар» зловмисники планували отримати понад півмільйона гривень.У межах відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 321 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії, зокрема на території інших областей. Встановлюються джерела походження особливо небезпечної отруйної речовини.Операція з припинення протиправноїї діяльності проводилась спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області.