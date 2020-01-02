На Рівненщині офіційно відкрили академію всебічного супроводу особливих дітей та їх родин

Академію відкрили на базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Вона буде працювати в декількох напрямках, зокрема – робота з батьками, методичний напрямок та один із головних – робота з дітьми.За словами завідувача Ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти, кандидата психологічних наук Оксани Колодич академія спрямована на гармонійний розвиток соціальної адаптованості та творчої особистості дитини, а також на педагогічне вдосконалення фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, педагогічних працівників закладів освіти, які працюють з дітками з особливими потребами.«Ми будемо запрошувати провідних фахівців та науковців, які працюють в галузі інклюзивної освіти, для того, щоб надавати якомога більше консультативних занять та трененгів. Також ми будемо працювати з батьками. Саме вони хочуть мати найбільше інформації про те, який вони мають робити внесок у виховання особливих дітей. Але головний напрямок – робота з дітьми», - повідомила Оксана Колодич.Так, дітки працюватимуть у музичному напрямку. В цьому їм допомагатимуть фахівці РДГУ. Окрім того, для реалізації спортивних талантів у дітей академія заключила угоди зі спортивними школами міста Рівного.Оксана Колодич зауважила, що фахівці працюватимуть над розвитком тих особливостей у дітей, які є в них приховані.«Сьогодні вони – маленькі дітки, але через декілька років – дорослі особистості. Тому основне наше завдання – зробити все для їхньої якісної соціалізації і професійного працевлаштування, щоб вони могли забезпечувати себе у дорослому житті», - відзначила вона.В свою чергу, ректор інституту, голова постійної комісії обласної ради з гуманітарної політики Алла Черній привітала всіх учасників з відкриттям академії та побажала плідної праці в тому, щоб кожна дитина відчувала себе особистістю.«Ми всі різні, і ми всі інклюзивні, і ми також маємо потреби. Тому дуже важливо, щоб сьогодні в суспільстві ми розуміли ці потреба і могли допомогти один одному. Я думаю, що ця академія – площадка для нашого спілкування і вона дасть хороший результат у вихованні наших дітей», - наголосила Алла Черній.Під час урочистого відкриття дітки з особливими потребами виступали з музичними та танцювальними номерами.