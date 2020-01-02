Рівне:

За результатами розгляду судових справ на користь держави до бюджету надійшло понад 330 мільйонів гривень

Рівненська область 27-січ, 2020, 17:229 prov 0
Як повідомили у Головному управлінні ДПС у Рівненській області, протягом 2019 року на супроводі в працівників управління правового забезпечення в судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій перебувало 1730 справ на суму 2383,2 млн. гривень. За позовами платників податків в 2019 році надійшло 508 справ на суму 524,9 млн. грн., за позовами ГУ ДПС у Рівненській області відкрито 128 адміністративних справ на загальну суму 96,7 млн. гривень. У 2019 році у судах різних інстанцій розглянуто 374 справи. Із загальної кількості розглянутих справ на користь контролюючого органу вирішено 232 справи на суму 330,6 млн. грн., що становить 62% по кількості і 57% по сумі.
«Такі результати свідчать про якісну аргументацію та доказову базу, на якій ґрунтуються позовні вимоги від податкової служби області. Адже саме цей фактор є визначальним у позовній роботі юристів. Зібрані податківцями докази зазвичай відкриті платникам для ознайомлення і тому частіше застосовуємо практику досудового вирішення спорів із платниками», - підкреслив начальник управління правового забезпечення ГУ ДПС у Рівненській області Ярослав Рашовський.
Головне управління ДПС у Рівненській області.
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