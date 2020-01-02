РРО в режимі офлайн - як працювати

Рівненська область 27-січ, 2020, 17:239 prov 0

Головне управління ДПС у Рівненській області повідомляє, що Законом України від 20.09.2019 р. № 128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» для програмних РРО передбачено можливість роботи в режимі «офлайн».

Режим «офлайн» застосовується на період втрати зв’язку між програмним РРО та фіскальним сервером контролюючого органу, що може тривати не більше 36 год., із створенням електронних розрахункових документів, яким присвоюються фіскальні номери з діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером контролюючого органу підчас реєстрації РРО в податкових органах.

Використовувати такі фіскальні номери суб'єкт господарювання зможе не більше 168 год. протягом календарного місяця.

Протягом години після встановлення зв'язку програмного РРО із сервером контролюючого органу здійснюється передання копій, створених програмним РРО розрахункових документів з присвоєними їм у режимі офлайн фіскальними номерами, до такого серверу. Такі розрахункові документи мають бути передані до моменту передачі електронного фіскального звіту, електронного фіскального звітного чека за день, коли було сформовано такі розрахункові документи.

Зазначені розрахункові документи мають зберігатися програмним РРО до моменту отримання від контролюючого органу підтвердження про доставку розрахункових документів.

Головне управління ДПС у Рівненській області.