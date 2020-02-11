Какова структура работающего бизнес-плана

Не взирая на то, что определенные бизнес-планы для разных фирм могут отличаться, имеется классическая структура данного документа, соответствующая стандарту UNIDO. Она предусматривает наличии следующих элементов:
1. Титульная страница.
2. Краткое резюме.
3. Описание компании, отрасли, где планируется деятельность.
4. Описание реализуемых товаров или предоставляемых услуг.
5. Маркетинговый план и продажи.
6. Производственный план.
7. Организационное планирование.
8. Финансовый аспект деятельности.
9. Оценка конкурентоспособности и эффективности запускаемого проекта.
10. Гарантии и возможные риски.
11. Приложения.
Рассмотрим некоторые из описанных элементов
Титульный лист и резюме
На первой странице указывается название, дата написания проекта, информацию о руководителе, размер финансирования.
Цель резюме — заинтересовать инвестора, показать прибыльность дела. Оно содержит:
данные об объеме инвестиций;
сроки кредитования;
гарантии возврата полученных средств;
описание выручки, полученной при реализации услуги или товара;
точный срок окупаемости.
Это своеобразные выводы, написание которых считается заключительным этапом создания бизнес-плана.
Особенности компании
Следующие 4 пункта направлены на то, чтобы тщательно описать саму компанию, отрасль, в которой планируется занять свою нишу и товар, его конкурентоспособность и востребованность среди покупателей, пути реализации. Что касается производственного и организационного плана, тут важно рассказать, где будет осуществляться изготовление продукции, какое оборудование и помещения для этого нужны. Не забудьте описать форму собственности, руководящий состав, ключевые должности с указанием границ ответственности, функций и задач каждого должностного лица.
Финансы
В этом разделе необходимо описать:
все затраты;
выплаты в налоговую службу;
расчет денежных поступлений от продажи товара;
другие выплаты и поступления;
отчеты о возможной прибыли и убытках.
Нужно составить прогнозный баланс и указать сроки окупаемости дела.
Заключение
В трех последних частях необходимо оценить общую эффективность проекта, индекс его рентабельности, внутреннюю норму доходности. Также важно просчитать все возможные риски и описать пути решения каждого их них. В приложении размещаются все таблицы, графики, расчеты, схемы, эскизы и прочий материал, дополняющий и подтверждающий данные со всех разделов бизнес-плана.
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