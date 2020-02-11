ПРИДБАЛИ ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ ЩЕ Й СОЦІАЛЬНУ ДОПОМОГУ ВІД ДЕРЖАВИ ОТРИМАЛИ, ЯК МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНІ

Рівненська область 25-лют, 2020, 10:329 prov 58

Ще й такі порушення виявили спеціалісти Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області під час проведення планової ревізії в Управлінні соціального захисту населення Здолбунівської районної державної адміністрації. Два жителі району, звернувшись за призначенням соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, не внесли у Деклараціяю про доходи та майновий стан осіб, інформацію про придбання ними протягом 12 місяців перед зверненням транспортних засобів, вартість яких перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім’ї.

Так один житель району, звертаючись у березні минулого року за призначенням соцдопомоги «забув», що менше року тому купив за 122,6 тис грн автомобіль RENAULT LAGUNA 2013 року випуску, і сім’я його, як малозабезпечена, отримала від держави 35,8 тис. грн соцдопомоги.

Інша малозабезпечена сім’я отримала майже 22 тис. грн державної допомоги незважаючи на те, що місяць тому придбала автомобіль RENAULT LAGUNA 2013 року випуску, вартістю 150 тис. грн. А все тому, що вони не внесла дані про купівлю автомобіля у декларацію.

Вказані порушення, які виявлені ревізорами зустрічною звіркою в Регіональному сервісному центрі МВС у Рівненській області, за пів року завдали державному бюджету матеріальної шкоди на загальну суму 56,7 тис. гривень.

Загалом, під час планової ревізії в Управлінні соціального захисту населення Здолбунівської районної державної адміністрації спеціалістами управління виявлено фінансових порушень, що призвели до втрат, на суму 702 тис. грн. Аудитори встановили, що 39 жителям району, які звернулися за призначенням субсидії і надали недостовірну інформацію щодо придбання автомобілів та сільськогосподарської техніки, зайво виплачено житлову субсидію на загальну суму 248,8 тис. грн. Безпідставно нараховано соцвиплати 24 здолбунівцям, які не здійснювали догляд за 80-річними людьми та інвалідами І групи, позаяк перебували за кордоном і не повідомили про це управління соцзахисту. Вияволені порушення разом із єдиним соцвнеском призвели до завданої державному бюджету шкоди на 367 тис. гривень.

На сьогодні до бюджету відшкодовано майже 460 тис. гривень.

Про результати ревізії поінформовано Департамент соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації, Здолбунівську районну державну адміністрацію.

Матеріали ревізії передано до правоохоронних органів.

Прес-служба

Управління Західного офісу

Держаудитслужби в Рівненській області.