Из-за динамичности жизни и роста запросов у граждан возникает необходимость в дополнительных финансовых источниках. Довольно часто средства требуются тем, кто не может распределить ежемесячный доход или срочно, до зарплаты, нуждается в небольших суммах. Отличный способ получить быструю финансовую поддержку — кредит на любую карту. Данный кредитный продукт предоставляют микрофинансовые организации, которые сосредотачивают основную свою деятельность в интернете. Благодаря такой дистанционной финансовой поддержке можно обойтись без визитов к кредитору, оформления справки о доходах и прочих документов, традиционно запрашиваемых банками.
Чем так привлекательны микрозаймы?
Условия выдачи срочных микрозаймов на карту определяются каждым сервисом индивидуально. Кредитор устанавливает максимальный лимит заемной суммы, срок финансирования, ставку за услуги. При стандартном варианте микрозаймы предоставляются на срок до 30 дней, сумма — 10 000-20 000 рублей. Процентная ставка определяется на основании статуса соискателя и наличия у него положительной кредитной истории на данном сервисе. Нужно учесть, что такие займы выдаются под высокий процент — около двух в день.
Рассмотрение заявки клиента и перечисление ему средств происходит в период от нескольких минут до часа. После этого ссуда зачисляется на карточный счет клиента автоматически (микрозайм на карту выдается круглосуточно).
Преимущества микрозайма на карту через интернет:
быстрое рассмотрение заявки;
перечисление наличных на карту любого банка;
нет привязки к месту регистрации: деньги может получить заемщик, который находится в любой точке страны;
экономятся силы и время: не нужно готовить и предоставлять объемный пакет документов и передавать их электронные варианты кредитору;
отсутствуют комиссии за оформление;
удобство подачи заявки через интернет путем заполнения анкеты по форме;
есть высокая вероятность одобрения заявок;
займ можно оформить даже при получении ранее отказа в кредите от банка.
Оформляя микрозайм на карту срочно, заемщик имеет возможность получить сведения о сумме погашения заранее. Для этого можно воспользоваться расчетным калькулятором кредитных организаций. Благодаря несложным расчетам соискатель может самостоятельно оценить собственные возможности по выполнению кредитных обязательств.
Погашая займ вовремя и формируя таким образом свой положительный кредитный рейтинг, заемщик при повторном обращении за ссудой может получить наличные по более приемлемым условиям.
Подобный вид кредитования для мелкого предпринимательства нередко является единственным вариантом получения финансовой помощи для бизнеса, так как долгосрочный кредит предприниматели этой сферы взять просто не могут. Это обстоятельство определяет преимущество, которым отличаются микрозаймы: клиенты с недостаточной финансовой базой могут без особого труда получить средства для развития своего бизнеса и улучшения его состояния.
Удобно пользоваться микрокредитованием и в случае, если потребовалась небольшая сумма денег для приобретения какой-нибудь вещи с относительно высокой стоимостью. К примеру, актуально брать микрозайм, если необходимо купить ноутбук, стиральную машину или холодильник, но только с одной зарплаты это позволить себе нельзя. В случае приобретения автомобиля подобный способ кредитования не актуален: лучше воспользоваться автокредитом, если время получения необходимых финансов не играет значительной роли.
Еще один неоспоримый плюс микрозаймов — то, что для их получения нужен только гражданский паспорт. Поручитель, залог и дополнительные справки чаще всего не нужны, а это обеспечивает быстроту оформления кредита и говорит о несомненной пользе микрокредитования.
Оформляем микрозаймы дистанционно
Большинство МФО работают по такому алгоритму: клиент заполняет заявку, после чего с ним созванивается сотрудник компании, чтобы назначить встречу (при выдаче микрозаймов наличными) или обговорить детали относительно перечислений денежных средств (при возникновении вопросов относительно картсчета). При встрече предоставляется паспорт, подписывается договор. Деньги выдаются наличными, их переводят в течение нескольких дней через систему денежных переводов, на банковский счет или кредитку.
Если микрозайм на банковскую карту нужен срочно, то алгоритм получения заемных средств таков: следует зарегистрироваться на сайте организации (необходимо предоставлять только достоверные личные данные), зарегистрировать вашу банковскую карту, указав банк-получатель и его реквизиты, подать заявку, выбрав способ предоставления наличных. Компания-кредитор рассмотрит заявку, а в случае положительного решения — перечислит деньги.
Платежи по микрозайму вносятся через терминалы QIWI или Элекснет. Что касается карты Сбербанка, то ею можно расплатиться в каждой торговой точке с терминалом, что удобно, у этого банка — самая широкая банкоматная сеть. Кроме этого, микрозайм на карту сбербанка дает клиентам возможность иметь доступ к своему счету (они также могут возвращать сюда средства) благодаря удаленным сервисам. Удобна и функция смс-информирования.