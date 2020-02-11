Выбираем дизельный генератор

Когда нужно иметь постоянный источник недорогого тока, лучше воспользоваться проверенным оборудованием в виде мощного, экономичного и просто надежного дизельного генератора тока. Но такое оборудование , в частности дизельный генератор киев, в наше время можно найти в свободной продаже не только в классическом однофазном виде, но также, способном генерировать и трехфазное электричество.
Для большей части экономичной бытовой техники вполне приемлемым выбором окажутся первые версии. Наиболее популярные версии мощностью до 3 кВт способны сжигать жидкого горючего не более 1.4 л в течение всего одного часа. Кажется что много, но если все внимательно посчитать, то становится ясно – для получения 1 кВт энергии потребуется чуть более 300 граммов дешевого дизеля. Это позволяет использовать оборудование в качестве постоянного источника энергии!
Данные генераторы оснащаются воздушной системой охлаждения, ценной тем, что обладает большой эффективностью при малой массе. Недорогие модели заводятся с помощью магнето, тогда как версии более высокой ценовой конфигурации комплектуются еще и стартерами вкупе с аккумуляторами. В топовых версиях часто применяется инверторная технология, благодаря которой получается на выходе чистый ток, что позволяет не использовать профильные стабилизаторы напряжения. Наличие выхода на 12 В позволяет в реальном времени, пока работает двигатель на средних оборотах, заряжать любой из имеющихся в домашнем хозяйстве аккумулятор.
Для производственных цехов имеет смысл приобретать трехфазные модели генераторов, мощность которых может достигать всех 320 кВт. Расход горючего здесь окажется немногим большим, но опять же, если его поделить на полученную энергию, то себестоимость последней окажется на предельно низком уровне и все оборудование, при условии использования в качестве основного источника энергии, быстро окупается.
Последние версии генераторов часто оснащаются технологией АВР, способной в реальном времени мониторить ситуацию с качеством энергии. Если она пропадает из внешних источников, то двигатель автоматически запускается и выводится на нужные средние обороты. Но версии даже без системы АВР считаются вполне приемлемым решением, поскольку они с легкостью заводятся с использованием батареи и аккумулятора.
Безсомненно это то, что вам нужно.
Источник: dizelgenerators.com.ua