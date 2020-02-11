Утепление стен пенополиуретаном
Среди основных мероприятий по обеспечению энергоэффективности зданий и сооружений является утепление конструкций – крыши, фундамента, подвальных и цокольных помещений. Ввиду того, что стены любого здания имеют самую большую площадь, через эти конструкции фиксируются максимальные объемы утечки тепла. Неважно, из чего сделаны эти конструкции – дерева, камня, кирпича, бетона. Их все равно нужно утеплять, чтобы снизить потери тепла. Но не каждый утеплитель сможет обеспечить максимальное снижение теплопотерь. Важно подобрать материал с минимальной теплопроводностью, высокой адгезией, прочностью и практичностью в применении. Жесткий пенополиуретан – единственный утеплитель, который полностью соответствует этим и многим другим требованиям, выдвигаемым к теплоизоляционным материалам.
Особенности теплоизоляции пенополиуретаном
Наружные и внутренне конструкции, утепленные ППУ, позволяют экономить до 30 % тепла. Нанесение утеплителя способом напыления считается самым передовым и высокоэффективным вариантом защиты конструкций. Этот утеплитель подходит для нанесения на конструкции, выполненные из самых различных материалов. Пенополиуретан – легкий материал, имеющий мелкопористую закрытоячеистую структуру. Он не перегружает конструкции, укрепляет их за счет прочного сцепления с поверхностью, проникновения в самые мелкие поры, трещины и отверстия. При его использовании не нужно предварительно грунтовать поверхности. Полиуретановая пена напыляется на чистую и сухую поверхность без предварительного создания паро-, влагоизоляционных слоев. ППУ не пропускает влагу, поэтому не нуждается в применении дополнительных материалов.
При утеплении дома снаружи (подробнее смотрите: https://edvans.com.ua/uslugi/uteplenie-sten/naruzhnaya-izolyatsiya/)после полного высыхания на пену наносится защитный слой лака, предотвращающий ее преждевременное разрушение под воздействием УФ лучей.
Использование ППУ для утепления стен позволяет:
создать бесшовную изоляцию, предотвращающую образование мостиков холода, чего не удается достичь при использовании других утеплителей;
обеспечить высокие показатели энергосбережения;
снизить уровень шума, проникающий в дом извне;
предотвратить промерзание фасада и смещение точки росы (что чрезвычайно важно при утеплении стен изнутри, смотрите: https://edvans.com.ua/uslugi/uteplenie-sten/vnutrennyaya-izolyatsiya/).
Пенополиуретан имеет высокую стойкость к биологическим разрушающим факторам. Под воздействием влаги ППУ не гниет, не разрушается, не теряет своих теплоизолирующих свойств. Высокая механическая прочность такой изоляции обеспечивает надежную защиту стен от физических воздействий. На протяжении всего срока эксплуатации ППУ будет надежно защищать дом от проникновения холода и сырости.
Монтаж утеплителя выполняется с применением специального оборудования – под высоким давлением пена напыляется на стены, мгновенно схватывается с поверхностью без образования пустот, щелей, зазоров. Не нужно подрезать, подгонять утеплитель по размеру стены. При его использовании никаких отходов не образуется. Этот материал может эффективно покрыть поверхности любой формы.
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