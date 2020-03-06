Рівненщина – у трійці лідерів за напрямом відновлювальної енергетики

Рівненська область 06-мар, 2020, 13:319 prov 0

Сьогодні, 5 березня, Всесвітній день енергозбереження. Головна мета його відзначення – роз’яснення важливості зменшення споживання енергоресурсів, збільшення кількості використання відновлюваних джерел енергії та альтернативного палива.



«Рівненщина сьогодні в трійці лідерів серед регіонів України за напрямом відновлювальної енергетики. У 2019 році в області реалізували 27 проєктів на суму понад 16 мільйонів гривень. Як результат, економія паливно-енергетичних ресурсів склала більше 5 мільйонів», - розповідає голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.



Голова ОДА наголошує, що енергоефективність - один з пріоритетних напрямків. Адже, це не лише економічна вигода для споживачів та зменшення навантаження на електричні мережі, а й збереження довкілля.



Для вирішення питань з енергозбереження на Рівненщині вже третій рік поспіль успішно діє Комплексна програма енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки. На її фінансування кожного року з обласного бюджету виділяється близько 20 мільйонів гривень, і в майбутньому ці обсяги будуть зростати.



Зокрема, на відшкодування частини кредиту з обласного бюджету на енергоефективні заходи отримали понад 10 тис. фізичних осіб на загальну суму 2,5 млн грн та 63 ОСББ на суму 431 тис. грн.