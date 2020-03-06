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Степанська ОТГ - серед спортивних лідерів Рівненщини

Спорт 06-мар, 2020, 13:379 prov 0
Черговий тур фестивалю здорового способу життя, який проводить комунальний заклад «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», пройшов в селі Кузьмівка Степанської ОТГ. Місце проведення обрали невипадково. Уже стало доброю традицією відвідувати школи, які перемогли в обласних і всеукраїнських конкурсах, та проводити там спортивні заходи. Цього разу свої нагороди отримала Кузьмівська ЗОШ І-ІІ ступенів Сарненської районної ради. Заклад здобув І місце у Всеукраїнському фестивалі, присвяченому Дню української армії.

На тих, хто зібрався у залі місцевого Будинку культури, чекали спортивні перегони. Програма складалася з шести естафет. Команди визначили стратегію для успішних стартів. Цього разу найсильнішим, найшвидшим і найвитривалішим дитячим колективом стали «Козачата». Переможців та призерів організатори нагородили пам’ятними сувенірами.
Крім того, днями свої нагороди отримала й громада міста Костопіль - за ІІІ місце у фізкультурно-оздоровчих заходах «Спорт для всіх у парках і скверах».
За інформацією пресслужби «Спорт для всіх Рівненщини».
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