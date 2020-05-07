Услуги опытного электрика

Что может квалифицированный мастер
Опытный электрик выполняет следующие виды работ:
установку, замену, ремонт розеток, выключателей;
монтаж электропроводов в любых помещениях – в офисах, частных домах, квартирах;
замену или ремонт эксплуатируемой проводки;
установку, подключение к сети бытовых приборов и техники;
установку электрозвонков во входной зоне квартиры или дома;
монтаж счетчиков, замену люстр, светильников, бра;
установку устройств защитного отключения и др.
Выбирать любого специалиста (сантехника, «мужа на час», других исполнителей) проще всего через интернет. На сайте «Послуги.UA» регистрируются профессионалы, информация о которых тщательно проверяется администраторами портала, в результате отсеиваются недобросовестные и неквалифицированные мастера.
Каждый из пользователей предоставляет максимум информации о своей специализации и видах выполняемых работ, что позволяет клиентам выбирать претендента по этому признаку. Также можно ознакомиться с отзывами заказчиков, рейтингом мастера, его ценами на все виды услуг.
Наличие фото, видео на странице кандидата – отличный способ оценить его профессиональные навыки. Но выбирать подходящего специалиста желательно только после собеседования. Электрик должен грамотно отвечать на все поставленные заказчиком вопросы, касающиеся его работы, квалифицировано проконсультировать по вариантам решения проблем с электричеством. В случае необходимости предоставления экстренной помощи, гарантировать оперативность выезда на объект, если мастер предоставляет услуги по аварийному устранению поломок.
Хороший электрик
Главные качества хорошего электрика:
квалифицированно выполненная работа – легко узнать по отзывам предыдущих клиентов;
предварительные консультации – можно выяснить во время телефонного звонка специалисту;
оперативное реагирование – чаще всего указывается в анкете;
помощь в подборе нужных материалов – по согласованию с клиентом.
Каждый профессионал – «муж на час», плиточник, сантехник или электрик должен предоставлять гарантию на свою работу. Иначе доверия к его услугам у клиента быть не может. До принятия решения нужно обязательно поинтересоваться, какие гарантии предоставляет исполнитель на смонтированные электросети, подключенное им оборудование или отремонтированные электроприборы.