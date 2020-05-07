Українські товари з сертифікатами EUR.1 експортувалися до 28 країн

Рівненська область 26-май, 2020, 14:339 prov 99

За чотири місяці 2020 року Поліською митницею Держмитслужби видано 2346 сертифікатів з перевезення товару EUR.1. Сертифікат EUR.1 видається митними органами України суб‘єктам зовнішньоекономічної діяльності на кожну партію товару при експорті його до країн ЄС, ЄАВТ та Чорногорії, для підтвердження українського походження при застосуванні преференційних ставок ввізного мита.

Найбільше сертифікатів оформлено до Польщі – 668, Німеччини - 610, Румунії – 193, Литви – 194, Італії – 88, Австрії – 86, Нідерландів – 78, Угорщини – 46, Чехії – 46, Бельгії – 43, Латвії – 45, Естонії – 37, Франції – 39, Словаччини – 46 тощо. Загалом українські товари з сертифікатами EUR.1 експортувалися до 28 країн.

Також країнами-партнерами, під час експорту товарів, до яких суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності зверталися до митниці з метою отримання сертифіката з перевезення товару EUR.1 є Великобританія, Болгарія, Норвегія, Іспанія, Греція, Швеція, Фінляндія, Данія, Хорватія, Люксембург, Мальта, Словенія.

Найбільше виробники отримують сертифікати EUR.1 на наступні товари: ягоди, боби, пшеницю, деревне вугілля, шпон дубовий, вапняково-аміачну селітру, санітарно-технічні вироби з порцеляни, насіння сої, просо, цукор, запчастини, олію соняшникову, поліпропілен.

«Сертифікат з перевезення товару EUR-1 митниця видає безоплатно, в найкоротші терміни, що не перевищує 8 робочих годин. Термін його дії складає 4 місяці. Отримати консультацію з приводу видачі сертифікатів у Поліській митниці можна за телефоном: (0362) 63 08 61», - повідомив начальник Поліської митниці Держмитслужби Сергій ПАНЧУК.

Поліська митниця Держмитслужби.