Пиво: история и технология приготовления

Большинство стран с давними традициями пивоварения имеют специальное законодательство, которое регламентирует особенности производства пива и прописывает минимальные стандарты качества.Например, в Украине оговаривается общая доля этилового спирта, которая находится в рамках от 2,8 до 9,9%. Итак, в процессе производства любимого многими алкогольного напитка выделяют несколько этапов. Важнейший этап - брожение, которое максимально может длиться одну неделю. В процессе этого при помощи дрожжей простейшие сахара преобразуются в спирт и побочный продукт - углекислый наз. Результат брожения - это так называемое молодое пиво, которое затем дозревает в специальных сосудах. Важное значение имеет емкость для броженияПервый этап - это подработка солода, в процессе которой проращивают зерна злаков, а после - их сушат и очищают от ростков. На вкус и аромат конечного продукта будет значительно влиять степень сушки, или жарки, солода, в результате получая сорта темного, черного или светлого пива. Как правило, карамелизация сахара в солоде происходит более интенсивно при максимальной сушке сырья.Следующий этап производства пива известен, как затирание сусла. На втором этапе солод размельчают, а затем смешивают с водой, в результате чего смесь приобретает сладкий оттенок вкуса. Постепенно сусло нагревают особым способом, с помощью так называемых температурных пауз. Для проверки окончания процесса осахаривания, производители проводят йодную пробу, в результате которой капли этого вещества не должны синеть. После этого проводят фильтрацию напитка, а затем - кипячение сусла.Следующие процессы в производстве пива предусматривают осветления, охлаждение и аэрацию сусла.Важный этап в развитии пивоварения начинается в Средневековье. В это время главные центры по производству хмельного напитка перемещаются в монастыри. Образованные монахи экспериментировали с рецептурами и в результате смогли усовершенствовать технологию производства пива. Именно в это время стали использовать хмель в качестве основного консерванта.Монастырские письменные источники фиксируют факты использования хмели уже в XVIII веке. Спустя четыре десятилетия его стали применять в Германии, чуть позже - и в Нидерландах. Английские пивовары узнали о хмеле и новой технологии изготовления пива лишь в начале XV века.Какую же роль отыгрывало пиво в те далекие времена и почему пивоварением занимались не все государства? Исследователи замечают следующую закономерность: пиво получило широкое распространение в основном в северных государствах Европы, климат которых был непригоден для выращивания винограда. Пиво стало достойной заменой вину, хотя во времена Средневековья оно имело низкий статус и считалось напитком простолюдинов.Пиво не сразу покорило мировой рынок. Большим препятствием стала и конкуренция виноделов, которые стремились удержать свои позиции. Зачастую пивовары вынуждены были заниматься и производством других напитков, например, сидра, чтобы поддержать свои предприятия.Новое время привнесло значительные изменения в понимании технологии приготовления пива. Открытия в химии и микробиологии позволили контролировать процесс брожения и превращения сахара в спирт. А знаменитый датский ботаник Эмиль Христиан Хансен впервые исследовал и систематизировал все известные виды дрожжей, произведя фурор в пивоваренной отрасли.