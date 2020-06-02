Єдиний соціальний внесок: усунено дискримінацію за колом платників

Рівненська область 12-июн, 2020, 12:549 prov 394

В Головному управлінні ДПС у Рівненській області інформують, що Закон України від 13.05.2020 р. № 592-IX "Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо усунення дискримінації за колом платників" (далі - Закон № 592) опубліковано 02.06.2020 в офіційному виданні «Голос України».

Закон № 592 набирає чинності з 01.01.2021 року, окрім п. 5 розділу I Закону № 592, який набрав чинності з 03.06.2020 року.

Тому із 03.06.2020 р. діють норми, які стосуються списання суми недоїмки, нараховані платникам єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - ЄВ) з числа фізичних осіб - підприємців (крім підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, за період з 01.01.2017 р. до дня набрання чинності Законом № 592, а також штрафи та пеня, нараховані на ці суми недоїмки, якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що оподатковується податком на доходи фізичних осіб (ПДФО).



Для цього платники упродовж 90 календарних днів з дня набрання чинності Законом № 592 подають:

фізичні особи - підприємці (крім підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) – держреєстратору за місцем знаходження реєстраційної справи фізичної особи - підприємця заяву про держреєстрацію припинення підприємницької діяльності та до податкового органу – звітність з ЄВ за період з 01.01.2017 р. до дня набрання чинності Законом№ 592, якщо вона не була подана раніше;

особи, які провадять незалежну професійну діяльність, – до податкового органу за основним місцем обліку заяву про зняття з обліку як платника ЄВ та звітність з ЄВ за період з 01.01.2017 р. до дня набрання чинності Законом № 592, якщо вона не була подана раніше.

Після того, як буде підтверджено вчинення вищевказаних дій, податковий орган протягом 15 робочих днів проведе камеральну перевірку, за результатами якої прийме рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені або вмотивоване рішення про відмову.

Податковий орган може відмовити списувати суми недоїмки, штрафних санкцій і пені, за умови якщо за результатами перевірки буде встановлено, що:

1) платник податків отримав дохід (прибуток) протягом періоду з 01.01.2017 р. до дня набрання чинності Законом № 592;

2) суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були в повному обсязі самостійно сплачені платником або стягнуті.

Якщо ж суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були частково самостійно сплачені платником та/або стягнуті, тоді податковий орган приймає рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені у частині, що залишилася несплаченою.

Вимогу про сплату суми недоїмки, штрафних санкцій і пені вважатимуть відкликаною у день прийняття податковим органом рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені.

Нараховані та сплачені або стягнуті за зазначений період суми недоїмки, штрафних санкцій і пені не підлягають поверненню.

Крім того, Закон № 592 передбачає звільнення самозайнятих осіб, фізосіб – підприємців, які мають основне місце роботи, від сплати за себе єдиного соціального внеску за місяці, за які роботодавець сплатив страховий внесок за них, з 1 січня 2021 року. Для фізичних осіб – підприємців (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності), осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та членів фермерського господарства скасовується обов'язок сплачувати мінімальний розмір єдиного соціального внеску за місяці, у яких не було отримано доходу (прибутку).