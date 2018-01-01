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Выбираем бронедвери

Загальна 30-июн, 2020, 16:099 prov 61
Бронедвери – идеальный вариант защиты квартиры
Бронированные двери – это действительно идеальный вариант защиты квартиры. Потому что, во-первых, они имеют отличный внешний вид и при этом ничем не отличаются от обычных дверей. Во-вторых, они имеют усиленные защитные свойства, а также надежную тепло и звукоизоляцию.


Защита от мелких воров и профессионалов
Во многих крупных городах процветают воровство и преступность. Поэтому для того, чтобы обезопасить себя от неприятностей, нужно заранее побеспокоиться о своей защите.
В общей сложности существует два вида воров – это профессионалы и мелкие воры (новички). Самое опасное – это профессионалы, для которых практически нет преград, и они взломают дверь в считанные секунды. Самое плохое, что если такой человек уже поставил себе за цель попасть в ваш дом, то он туда попадет. А все потому, что такие люди имеют огромный опыт в подобной сфере. Также у них есть специальное оборудование и инструменты, которые часть работы выполняют за них. Если говорить о мелких ворах, то они не обладают особыми навыками, пользуются подручными средствами. Но недооценивать их тоже не стоит, ведь именно они составляют большую часть кражей в нашей стране. Главное отличие этих видов взломщиков заключается в том, что профессионалы изучают цель на протяжении некоторого времени и выбирают «трофейный улов», а мелки воры берут все, что под руку попадется.

Преимущества и достоинства бронедверей
Если вы хотите обезопасить себя, своих близки и свое имущество от краж, то вам следует установить бронированные двери http://dveri.com.ua/. Такие двери обладают сверхзащитными свойствами сложной конструкцией, которую практически невозможно обхитрить и крепкой основой, которую не взломаешь подручными инструментами.
Первое, чем могут гордиться такие двери – это невозможность взломать их бесшумно. Более того, чтобы взломать такую дверь даже у профессионала уйдет много времени. Представить себе сложно, чтобы вор шумел в коридоре и не привлек ничье внимание. Если же у вас еще и сигнализация или система охраны, то для вора задача стает еще сложнее!
Из незаменимых достоинств, следует отметить, то, что в такую дверь встраивается армированное полотно, которое делает двери прочными и надежными. Также в конструкцию установлены замки-запоры, которые практически невозможно взломать.
При выборе бронированных дверей обращайте внимание на их толщину (не меньше 40 мм), петли крепления (сталь), противосъемные анкеры, а также на сейфные замки – их обязательно должно быть две штуки разных видов.
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