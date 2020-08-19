Тютюн для кальяна DarkSide (Дарксайд)

Тютюн для кальяну Dark Side - продукт російського виробництва, що зайняв місця на українських полицях в 2015 році. За цей час продукція компанії зайняла лідируючі позиції в списках кальянщиків по країні. За характеристиками виробник Darkside (Дарксайд) постаралися максимально наблизитися до американського Tangiers, залишивши ціну на порядок нижче. Тютюн для Дарксайд поставляється з Німеччини, що є гарантом приємною смакової палітри і стійкого, густого диму.
Нерідко змінюється вподобання і потрібен новий кальян? Заправка Darkside: ваше бажання вгамує широка палітра смаків і різні лінійки міцності.
Кальянний тютюн Dark Side
Дарк Сайд тютюн відноситься до преміального сегменту заправок за рахунок використання тютюнових листів високої якості. Для суміші використовуються екоголічні ароматизатори, які виготовляються виключно з натуральних компонентів.
Компанія багаторазово удостоювалася найвищих похвал і нагород від органів сертифікації якості, що говорить про якість продукту. Придбати суміші Дарксайд ви можете в інтернет-магазині Kalyan.net.ua.
Особливості виробництва і смакової палітри Darkside
Для заправки використовуються переважно тютюнові листи сорту Virginia, але продукт не є одновидовим. Присутні добірні листя інших сортів (Burley), що робить смак більш різноманітним. Суміші виготовляються за особливою системою, яка включає в себе початкове розпарювання листя під високою температурою. Після цього заготовка відварюється в сиропі, що робиться для збільшення жаростійкості заправки і прибирання гіркуватості. Суміші Дарксайд відрізняються високим опором горіння.
Асортимент тютюну для кальяну Дарксайд
На українському ринку представлено понад тридцять варіантів від виробника. Тютюн Дарксайд, смаки якого відрізняються від аналогічних пропозицій конкурентів, розрізняється також за видами міцності.
Виділяється три види міцності:
1. Rare. Лінійка сумішей з міцним тютюном, відрізняються насиченим смаком. Підійде для досвідчених курцiв.
2. Medium. Серія заправок, яка піднесе курцям стійкий аромат з помірною міцністю. Цінується любителями міксів.
3. Soft. Оптимальний варіант для початківців. Розслаблюючі, приємні смаки з мінімальним тютюновим смаком.
Зі смакового розмаїття зустрічаються як класичні фруктові смаки, так і специфічні пропозиції на кшталт Tooth Fairy. Досвідчені кальянщики рекомендують палити Дарксайд за допомогою забивання «фаннел» або «оверпак». За допомогою даних варіантів ви вбережете тютюн від перегріву. Для стандартних смаків відмінно підійде стандартний забивши «шахту». Смаки розкриваються з перших хвилин.