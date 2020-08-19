Китайці створили конкурента електрокара Tesla Model X
Він нагадує Tesla Model X, але двері у нього звичайні. Мова йде про китайський електрокарі HiPhi X.
Варіантів акумулятора у нього кілька. Потужність найбільшого блоку складає 96 кіловат з дальністю дії, як мінімум, 610 кілометрів, пише Elektrokary.com.
Через рік після подання брендом Human Horizon hiphi auto - першого концепт-кара в мережі, з'явилися фото прикладу, планованого до виготовлення. Його назвали HiPhi X. Місце його виробництва - китайська провінція Цзянсу, місто Яньчень.
Цей електрокроссовер належить до великих классiв авто, які мають низький кліренс. Він чимось схожий на електромобiль Faraday Future FF91, який свого часу зазнав невдачі. Задні двері машини заслуговують на особливу увагу. Ці двері вже називають "крилатими" або "самогубцями", що нагадують крила чайки і вражають своєю унікальністю. Не можна точно сказати, чи мають вони плюси, якщо порівнювати їх із звичайними дверима.
Компанія Human Horizon ще не оголосила публічно параметри потужності автомобіля, але мова йде як про задне- так і про переднеприводнi виконання моделi. Швидкість у найпотужнішою з них буде досягати 100 кілометрів на годину (це дорівнює 62-м миль). Чи стануть доступними кілька модифікацій акумуляторної батареї. Як вже було зазначено, найбільша з них має потужність 96 кіловат з дальністю дії 610 кілометрів.