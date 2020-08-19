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На захист довкілля бізнес-спільнота Рівненщини спрямувала понад 28 млн гривень

Рівненська область 20-авг, 2020, 16:339 prov 61
Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Рівненській області, з початку року платники екологічного податку Рівненщини сплатили до бюджетів усіх рівнів 28,9 млн. грн. за забруднення навколишнього середовища. Із загальної суми понад 9,6 млн. грн. отримали бюджети місцевих громад, ще 19,3 млн. грн. надійшло до державного бюджету.
Начальник податкової служби в області Віталій Чуй зазначив, що справляння екологічного податку, в першу чергу, обумовлено необхідністю мінімізації негативного впливу господарської діяльності підприємств на природні ресурси краю та часткової компенсації їх відтворення, що в умовах Рівненщини вкрай важливо. Адже питання збереження природноресурсного потенціалу для країни на теперішній час є дуже актуальним і, насамперед, пов`язане зі створенням ефективних механізмів екологічного регулювання, у тому числі за допомогою екологічного податку.
Лідерами зі сплати екоподатку є більнес-спільнота Рівненського та Здолбунівського районів, які поповнили зведений бюджет на майже 15,6 та 5,5 млн. грн. відповідно.
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