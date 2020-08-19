Заяви на списання боргів з єдиного соціального внеску податківці приймають до 31 серпня поточного року

Рівненська область 20-авг, 2020, 16:349 prov 61

ГУ ДПС у Рівненській області повідомляє, що 31 серпня 2020 року завершується процедура списання боргів з ЄСВ у «сплячих» ФОП, яка була розпочата з 03 червня поточного року на виконання Закону України від 13 травня 2020 року № 592-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників».

Нагадаємо, що фізичні особи – підприємці (крім фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та особи, які провадять незалежну професійну діяльність та за період з 01.01.2017 по 03.06.2020 не отримували дохід (прибуток) від діяльності, що оподатковується податком на доходи фізичних осіб та до 31 серпня 2020 року припиняють державну реєстрацію підприємницької діяльності, подають заяву на списання суми недоїмки з єдиного соціального внеску, а також штрафів та пені на ці суми недоїмки.

У разі якщо суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були частково самостійно сплачені платником та/або стягнуті у порядку, передбаченому чинним законодавством, податковий орган приймає рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені у частині, що залишилася несплаченою.

Вимога про сплату суми недоїмки, штрафних санкцій і пені вважається відкликаною у день прийняття податковим органом рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені.