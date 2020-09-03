Как избавиться от мышей и крыс на даче

Когда на даче появляются надоедливые грызуны, в негодность приходят запасы еды, мебель, может замкнуться электропроводка, что представляет серьезную опасность для жизни. Существует множество эффективных способов, как избавиться от крыс и мышей на даче за короткий промежуток времени, не давая им расширять обустроенные гнезда.
Причины возникновения
Стоит отметить, что самым распространенным видом мышей на даче является полевка. Они постоянно находятся в поисках благоприятного жилища и приходят в холодное время с болот, полей. Среди основных причин появления грызунов можно выделить:
Поиск жилища;
Поиск продовольственных запасов.
Зачастую последний фактор является самым распространенным, поскольку многие хозяева оставляют на участках мешки с пищевыми отходами, не часто проводят уборку после очередной трапезы, поэтому на столах остаются крошки.
Чтобы снизить риск появления мышей, рекомендуется герметично закрывать пищевые запасы пластиковыми крышками или другими приспособлениями, поскольку обоняние у мышей развито сильнее, чем у человека.
Кроме того, мыши абсолютно не прихотливы к жилищным условиям. Главное – спастись от сильного ветра и холода. Грызун самостоятельно обустроит для себя жилье и притащит туда запасы. Как только потеплеет, мыши снова убегут в поля на поиски корма и лучших условий.
Важно: грызуны наносят серьезный ущерб мебели, электропроводке, а также здоровью жильцов, так как считаются переносчиками инфекций.
Как правило, заболевания передаются через употребление зараженной еды, что категорически запрещено.
Применение химикатов
Ядовитые вещества делятся на две категории: быстрого действия (при попадании в пищевод смерть наступает практически мгновенно) и длительного действия (под накопительным эффектом мышь погибает в течение 10-12 дней). В интернет-магазине "АгроМаг" https://agromag.ua/sredstva-protiv-mishej-i-kris/ например, в ассортименте большой выбор эффективных препаратов: клеевые ловушки, приманки, яды. Интернет-магазин "АгроМаг" предоставит необходимую консультацию и поможет сделать нужный выбор по самым выгодным ценам в Украине. Они же и обеспечат доставку товара по Украине.
Среди распространенных препаратов можно выделить следующие:
Крысиная смерть. Вещество абсолютно безопасное для человека и домашних животных, поэтому пользуется большой популярностью. Порошкообразное вещество, которое рассыпают в местах скопления грызунов. Не рекомендуется брать пакеты голыми руками;
Шторм. Выпускается в таблетках. Достаточно разложить недалеко от продуктов. Как правило, на ликвидацию мышиных скоплений понадобиться не более пары недель;
Бактороденцид. Среди перечисленных средств считается одним из самых эффективных способов. Принцип работы заключается в том, что в зернах содержатся вредные бактерии, которые при попадании в ЖКТ мышей провоцируют развитие смертельных заболеваний.
Можно использовать отпугиватели, что является более гуманным способом. Однако среди самых проверенных и эффективных все же остается химический метод борьбы.
Механический способ борьбы
Это довольно жестокий способ борьбы с мышами, поскольку мало кто из особей остается в живых от механических повреждений. Самыми распространенными конструкциями являются мышеловки и ловушки:
Стандартная в виде капкана. Отличается не высокой эффективностью, поскольку срабатывается только в 50% случаев;
Самостоятельное изготовление. Достаточно взять стеклянную банку, изнутри намазать не рафинированным подсолнечным маслом и поместить внутрь приманку. Так как поверхность будет скользкая, мышь не сможет выбраться наружу;
Применение специального клея. Желая схватить приманку, мышь приклеивается к липкой поверхности и в результате умирает от отсутствия еды и воды.
Рекомендуется расставлять рядом с продовольственными запасами, поскольку запахи чаще всего привлекают грызунов.