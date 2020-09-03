Археологи знайшли піч та обручку 11-го століття на Рівненщині (Фото)

Археологічна експедиція у Гощанському городищі тривала тиждень та закінчилась у середу, 2 вересня
Рівненські археологи під час розкопок у Гощі на Рівненщині знайшли двохметровий котлован. За версією науковців, в 11-му столітті тут проживала заможна сім'я, яка керувала поселенням. У помешканні знайшли чимало артефактів, серед яких – давньоруська піч. Про це інформує Суспільне.
Під час розкопок археологи знайшли обручку приблизно 11-го століття, амулети, а також гральні кості з хребців тварин.
Археолог додає, що, найімовірніше, тут проживала родина із восьми людей. Крім того, сім'я була заможною і, можливо, навіть керувала тодішнім поселенням.
«Є серія виробів, які підтверджують високий статус людини. Можливо, це був чоловік, чи дружинник, який мав безпосереднє відношення до адміністрації,» – каже Олексій Войтюк.
Верхній шар валу утворений при Другій світовій війні, нижче – шар 12-13-го століть, а в кінці – 11-го - початку 12-го століть. Про це свідчать шари ґрунту, які проглядаються завдяки зрізу валу.
«Культурний шар 12 століття. Він дуже насичений матеріалами пізнього римського часу, тобто це готи 2-4 століття нашої ери. Тут дуже велика кількість кераміки того часу, знарядь праці, прикраси трапляються,» – розповідає керівник експедиції.
Найцікавішою знахідкою Олексій Войтюк вважає обручку 11-го століття. Археолог каже, що вперше знайшов її в такому хорошому стані.
В майбутньому тут планують зробити оглядовий майданчик.
«Тут планується зробити реконструкцію цього житла, повністю відтворити його, підняти його над поверхнею земною, сучасною поверхнею. В цій зоні будуть такі східці до заплаву річки, там планується Набережна побачень, тобто грандіозний проєкт,» – розповідає археолог.
Всі віднайдені археологічні знахідки представлять у Рівненському обласному краєзнавчому музеї в кінці року у щорічній звітній виставці.