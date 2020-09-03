Збільшився розмір мінімальної зарплати: на які показники це вплине

Рівненська область 10-сен, 2020, 09:019 prov 352

В Головному управлінні ДПС у Рівненській області звертають увагу, що Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»», яким з 1 вересня 2020 року збільшено розмір мінімальної заробітної плати: в місячному розмірі з 4723 грн. до 5000 грн.; в почасовому розмірі з 28,31 грн. до 29,20 гривень.

Відповідно, разом зі зростанням мінімальної зарплати підвищились мінімальні трудові гарантії та мінімальний розмір єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, адже він встановлюється у розмірі 22% від мінімальної заробітної плати. Отже, мінімальний розмір ЄСВ становить 1100 грн. на місяць (5000 грн.х 22%) (3300 грн. за квартал).

Тому, з вересня 2020 року фізичні особи – підприємці, незалежно від обраної системи оподаткування, особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства та роботодавці при нарахуванні зарплати штатному працівнику сплачуватимуть ЄСВ не нижче 1100 грн.

Разом з тим, ряд податкових показників визначають залежно від розмірів мінімальної зарплати чи прожиткового мінімуму, які встановлено станом на 1 січня податкового (звітного) року. Тобто їх розмір зафіксовано станом на 01.01.2020 р., і діють вони протягом усього 2020 року. Тому із 1 вересня 2020 року не змінюються:

- єдиний податок для платників 1 та 2 груп (його встановили місцеві ради на 2020 рік для 1-ї групи - у межах до 10% розміру прожиткового мінімуму, установленого на 1 січня податкового року: 2102 грн х 10% = 210,20 грн; для 2-ї групи - у межах до 20% розміру мінімальної зарплати, установленої законом на 1 січня податкового року: 4723 грн х 20% = 944,60 грн.);

- податок на нерухоме майно;

- збір за паркування авто;

- транспортний податок;

- туристичний збір.

Головне управління ДПС у Рівненській області.