Що не кажіть, а самогоноваріння це творчий процес, культура приготування якісного і оригінального алкогольного напою. Отримати якісний продукт неможливо без спеціального технічного обладнання, такого як перегінні куби для самогонних апаратів. Чималий їх вибір можна знайти тут: https://mirbeer.com.ua/ua/18-pereginni-kubi.
З якісного самогону, звісно, можна приготувати й безліч різноманітних якісних напоїв.
Палаючі напо, наприклад,ї дуже ефективні. Кілька популярних спиртів використовуються для таких напоїв, і зробити їх не складно. Проте, пиття або запалювання такого напою часто виявляється проблемою. Зрештою, справа не в тому, щоб спалити себе.
Гарячі напої зазвичай містять абсент, лікер куантро, самбуку, рідше текілу або спирт.
Підпалюючи напої, пам'ятайте, що горять пари алкоголю, а не сам алкоголь. Напої найчастіше прості в приготуванні. Електричний банан є популярним. Він складається з:
- бананового лікеру 25 мл,
- текіли 25 мл.
Вилийте лікер в стакан, потім додайте по чайній ложці текіли, стежачи за тим, щоб інгредієнти не перемішалися.
Текіла повинна бути зверху. Підпаліть її пар. Ще один напій, що горить - це безпечний секс. Його інгредієнти:
- 15 мл Бейліс,
- 15 мл полуничного лікеру,
- 15 мл куантро.
Інгредієнти необхідно налити в стакан, щоб вони не змішалися: спочатку Бейліс, потім полуничний лікер і Куантро з апельсиновими кірками. Підпалити пари.
Типові палаючі напої такі, як описані вище, можна пити двома способами. Перший спосіб для сміливих, другий - для тих, хто трохи скромніше. Перший спосіб: пити, як ви п'єте звичайний коктейль. Але потрібно бути обережним, щоб не обпекти себе. Йдеться про нахил скла і попаданні полум'я в рот, щоб швидко зупинити дихання. Другий спосіб: випити напій, що горить крізь соломинку знизу. Існує велика кількість різноманітних палаючих напоїв. До таких напоїв відносяться Lamborghini Flagrante або Baptism of Fire, який насправді складається всього з 50 мл КРУПНИК, і ефект залежить від способу застосування. У багатьох палаючих напоях дуже важливим, додатковим кроком є ??проходження парів через соломинку до або після вживання алкоголю.
Найкраще замовляти у бармена в ресторані такі напої і не намагатися зроби їх собі вдома. Чи знаєте ви інші рецепти для спалювання напоїв?