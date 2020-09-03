На Рівненщині відзначили кращих спортсменів та тренерів

Знагоди Дня фізичної культури і спорту, який традиційно відзначається у другу суботу вересня, у Рівненській ОДА відзначили кращих спортсменів та тренерів.Нагороди вручили заступник голови Рівненської ОДА Сергій Гемберг та голова облради Олександр Данильчук.«Шановні спортсмени, сьогодні ми вкотре дякуємо вам за те, що завдяки вашим високим результатам про Рівненщину знають у різних куточках світу. Фраза «У здоровому тілі здоровий дух» - дійсно правда. І саме в такі часи вона показує всю актуальність. Ви є прикладом для усіх нас. Щиро бажаємо вам міцного здоров’я. Ми завжди вболіваємо за вас!», - звернувся до присутніх Сергій Гемберг.Так, орден «За заслуги ІІІ ступеня» вручили керівнику Рівненського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» Андрію Демчуку. Почесні грамоти та відзнаки Рівненської ОДА отримали:тренер-викладач з боротьби Володимирецької ДЮСШ Анатолій Бриж;тренер-викладач з баскетболу обласної спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву Юлія Коптельова;головний спеціаліст відділу у справах молоді та спорту Дубенської міськради Богдан Кучмей;президент ГО «Федерація бразильського джиу-джитсу та самбішн греплінгу Рівненської області» Олена Ліснічук;старша викладачка кафедри теорії та практики фізичної культури і спорту РДГУ Світлана Мамчур;керівник ГО драгонбот-клуб «ГЕТЬМАН» Віктор Недашковський;доцент кафедри теорії та практики фізичної культури і спорту РДГУ Андрій Панчук;тренер-викладач з легкої атлетики обласної спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву Михайло Романчук;тренер-викладач з тенісу обласної спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву Ірена Хомик.Також під час заходу вручили посвідчення майстра спорту України міжнародного класу з пауерліфтінгу (з вадами зору) Олександру Чебораю.Грамоту Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» отримала заступниця директора обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Руслана Найко.Відзнаку Української асоціації футболу вручили директору Володимирецької комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Олександру Гребеню.Окрім цього, почесні грамоти Рівненської обласної ради отримали 11 спортсменів та працівників фізичної культури.