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Поліська митниця виявила 505 фактів порушення митних правил

Рівненська область 17-сен, 2020, 08:549 prov 95
Наповнення бюджету, боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил є головними завданнями, які стоять перед усіма митними органами Держави.
Поліська митниця Держмитслужби повідомляє, що в результаті проведеної роботи у січні – серпні 2020 року до правоохоронних органів направлено 72 повідомлення про протиправні діяння, що містять ознаки злочину. Зокрема, 68 повідомлень до підрозділів ГУ Національної поліції України за ознаками злочину передбаченого частиною 4 статті 358 та 1 повідомлення за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України; 1 повідомлення до ГУ ДФС у Рівненській області за ознаками злочину передбаченого частиною 3 статті 212; 2 повідомлення до Управління служби безпеки України в Рівненській області за ознаками злочину передбаченого частиною 1 статті 201 та частиною 1 статті 305 Кримінального кодексу України.
Щодо адміністративних правопорушень, то протягом січня – серпня 2020 року заведено 505 справ, вартість предметів порушення в яких склала майже 64 млн.грн. У 105 справах про порушення митних правил проведено тимчасове вилучення предметів правопорушення, вартість яких склала майже – 48 млн. гривень.
В умовах карантинних обмежень співробітники Поліської митниці у повному обсязі виконують покладені на них обов’язки та стоять на сторожі економічної безпеки Держави.
Поліська митниця Держмитслужби.

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