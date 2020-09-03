Классификация наборов инструментов

Набор инструментов необходим в каждом доме, даче и в машине. Это универсальный помощник для выполнения ремонтных работ.
О группах инструментов
Инструменты подразделяются на отдельные группы:
1. Ударные. Для забивания, придания форм, дробления и удаления крепежных элементов. К ним относят: зубило, молоток, киянку и кувалду.
2. Для измерений. Рулетка или складной метр, индикаторы, угломеры.
3. Зажимные инструменты. Предназначены для фиксации или зажатия деталей: тики, пассатижи, щипцы.
4. Для нарезания резьбы. Метчики, плашки в комплекте с воротками и держателями плашек.
5. Для резки и обработки. Лобзики, ножовки, топоры, напильники, кусачки, стамески.
6. Для нарезки отверстий. Сверла, зенкера и инструмент для расточки.
7. Для сборочных операций. Используются все виды ключей и отверток.
8. Набор инструментов для ремонтов авто. Это отвертки, пассатижи, воротки, ключи.
9. Набор дополнительных инструментов. В большинстве своем это молотки и плоскогубцы (которыми можно раздвигать детали на разные длины), с помощью молотков можно выполнять демонтажные работы и использовать инструмент по прямому назначению.
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Это специализированный инструмент, которым также укомплектовываются кейсы.
Об оснастке
Каждый набор должен быть укомплектован оснасткой для упрощения выполнения задач и расширения функций.
Перечень технологической оснастки:
1. Биты. Это наконечники для специальных отверток и шуруповертов. Держатели и фиксаторы для бит производятся магнитными и зажимными.
2. Воротки. Назначение – для придания дополнительных усилий при выполнении работ.
3. Насадки для пневмоинструмента. Это инструмента для придания крутящего момента посредством нажатия кнопки.
4. Удлинители. Жестки и гибкие для наращивания провода.
5. Иные приспособления. Переходники, шарниры, сверла для увеличения диаметра, зенкера для снижения шероховатости.
Какие типы наборов существуют
Инструменты укладываются в металлические или пластиковые чемоданы, их количество может быть от трех до десятков штук. Размеры упаковок могут быть компактными и более габаритными.
По комплектации отличают три типа набора:
1. Универсальный. Сюда укладывается инструмент для ремонта машины, квартиры и может пригодиться для любого дела.
2. Специализированный. В чемодане уложены инструменты для определенных работ, это слесарные, столярные или автомобильные наборы.
3. Набор расходных материалов и инструмента. В комплектацию входит 1 или 2 предмета с насадками или аксессуарами, необходимые для проведения работ одного направления.
Как комплектуется набор
Перечень предметов комплектации универсального набора:
1. Молоток. Ручка должна быть выполнена из твердых пород дерева. Для расширения функциональностей рекомендуется модель с гвоздодером на противоположном конце рабочей части. Для выполнения ювелирных работ рекомендован минимолоток.
2. Отвертки. Плоские, крестовые, с индикатором для определения наличия напряжения в электросети.
3. Кусачки, пассажиры и плоскогубцы. Предназначены для удержания болтов, гвоздей, перекусывания проводов. Существуют универсальные инструменты, содержащие в себе кусачки и плоскогубцы.
4. Ножовка. Отдельно по дереву и по металлу.
5. Гаечные ключи. Набор комплектуется гаечными ключами, отличающимися по форме и размерам. Эффективнее чтобы в ящике был ключ с трещоткой.
6. Рулетка. Для проведения измерений.
О критериях выбора
Перед тем, как приобрести инструмент, рекомендуется обратить внимание на следующие показатели:
1. Определиться, какие инструменты необходимы. Если покупать набор, состоящий из большого количества предметов, то многие из них могут оказаться не востребованными.
2. Выбор материала. Металлические части, выполненные из крепких сплавов, прослужат долго. Гарантия от производителя указана в техническом описании, которое предварительно стоит изучить.
3. Назначение. При выборе специализированного набора в комплекте должны быть инструменты по направленности работ (электротехнические, сантехнические).
4. Производитель. Лучше приобретать инструмент у проверенного производителя, так его срок службы будет дольше, а эксплуатация безупречной.
Приобретение универсального набора инструмента – неплохая покупка для новичков, занимающихся ремонтными и строительными работами. К основному набору можно постепенно подкупать дополнительный инструмент.
О качестве инструментов
Все инструменты должны быть прочными, чтобы ими можно было долго и надежно пользоваться. В состав непрочного инструмента входят дешевые стальные сплавы, и в процессе эксплуатации они быстро поломаются, заржавеют или погнуться.
Инструменты, изготовленные из высокоуглеродистых сталей, рассчитаны на продолжительную эксплуатацию и выдерживают разные нагрузки.