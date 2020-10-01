ХатаКрыта - большой ассортимент кровельных материалов

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Последние тенденции на рынке материалов для заборов дает возможность приобрести действительно качественное изделие - профнастил. Давайте разберемся, в чем же отличие данного материала от подобных ограждений.
Какой профнастил идеально подойдет для забора?
В основном, раньше для изготовления заборов использовался бетон и кирпич, поскольку материалы придают конструкции устойчивость и надежность. Существуют также и заборы, созданные из штакетника. Однако сегодня наибольшую популярность имеет дерево благодаря своей долговечности.
Стоит отметить, что для создания вышеперечисленных заборов, следует потратить немало времени, и кроме того, это достаточно дорогостоящий процесс. Возведение подобных конструкций делается поэтапно, и нередко необходима мокрая работа – замешивание раствора.
При установке элементов из профнастила совершенно не нужны специальные навыки или же дорогостоящие инструменты. Материал достаточно прост в монтаже, и все можно сделать своими руками.
Вариации и размеры профнастила
Существуют несколько разновидностей профнастила:
Н – несущие элементы, применяют при установке кровель крыши и различных перекрытий;
С – стеновые конструкции, в основном из создают заборы, а также сооружения хозяйственных построек;
НС – универсальные. Данный вид материала используется для любых работ, в том числе и для ограждений.
Выбирая профнастил, следует учитывать маркировку, поскольку именно на ней указывается материал, высота волны, а также параметры стали листов, измеряемая в миллиметрах. Разобравшись с буквенными обозначениями, советуем смотреть на цифры. Первые отвечают за высоту волны, вторые – за ширину стали, третьи – за толщину. Параметры очень важны при выборе материала.
Что нужно, чтобы купить качественный профнастил для забора?
При необходимости заказа профлистов для монтажных и строительных работ с ограждениями и заборами, советуем выбрать тип С. Учитывая высоту, стоит отметить, что самая оптимальная равна примерно 21 миллиметру, а толщина должна быть не меньше 0, 7 миллиметров.
Не стоит экономить на заборе, так как толщина также влияет и на устойчивость к воздействию негативных факторов окружающей среды. Кроме этого, благодаря прочному и современному профнастилу очень легко создать отличную комбинацию с элементами декора, например клумбами, решетками.