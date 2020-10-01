Как правильно хранить автошины без дисков

Определяемся с помещением

Особенности и правила хранения шин

Пометьте резину. Чтобы у вас не возникло проблем с правильной ее установкой на диски, лучше всего делать пометки. Укажите, куда была направлена резинка, а также где она была установлена.



Правильно обработайте. Идеально вымойте шины, уберите мусор из протекторов, а также высушите изделия. Можно использовать специальные средства, которые уберегут шины от преждевременного старения.



Правильное положение шин. Резину с дисками хранят в лежачем положении, можно складывать друг на друга. Шины без дисков нельзя ставить в горизонтальном виде, подвешивать, иначе затем они будут намного хуже сцепляться с дорогой. Также вы заметите быстрый износ протектора. Лучше всего их складывать вертикально, плотно друг к другу. Можно использовать полукруглую поверхность в качестве опоры, но она должна максимально подходить под шины.



Нельзя использовать пакеты. В них со временем появляется конденсат, из-за чего резина находится во влаге. Это уменьшает степень ее качества.



Если в зимнее время вы хотите, чтобы машина отстаивалась в гараже и не намерены снимать шины, обработайте их специальным белым защитным слоем. Можно использовать известковое покрытие, также под резину можно подложить деревянные бруски. Тогда не будет контакта шин с замерзшей и влажной поверхностью.



От качества колес зависит безопасность езды на автомобиле. Казалось бы, нет ничего проще, чем хранить шины без дисков. Но на самом деле, если это сделать неправильно, они могут деформироваться и не смогут долго прослужить. Чтобы убрать деформацию, необходимо купить вулканизатор https://avtostar.com.ua/category/shinomontazh/vulkanizatory/ , который позволит выполнить профессиональный ремонт. Также нужно знать, как правильно хранить автошины и в каких условиях.Конечно, ни в коем случае нельзя хранить такие изделия на улице. Ведь солнце оказывает разрушительное действие, поэтому желательно уберечь от него колеса. Идеальный вариант – это закрытое помещение, в котором будет соблюдаться температура от 10 до 25 градусов по Цельсию. Возможны небольшие отклонения от нормы.4Желательно, чтобы помещение хорошо проветривалось, а влажность воздуха составляла от 50 до 60%. Не стоит использовать для этих целей подвалы, ведь там всегда высокий уровень влаги.Кроме этого, необходимо учитывать и другие важные правила.

Правильно выбрав место и вариант хранения резины, вы убережете ее от потери качества. Она прослужит максимально долгое время и порадует высокой безопасностью езды.

По материалам сайта https://avtostar.com.ua/.