Как правильно хранить автошины без дисков

Определяемся с помещением
Конечно, ни в коем случае нельзя хранить такие изделия на улице. Ведь солнце оказывает разрушительное действие, поэтому желательно уберечь от него колеса. Идеальный вариант – это закрытое помещение, в котором будет соблюдаться температура от 10 до 25 градусов по Цельсию. Возможны небольшие отклонения от нормы.
4Желательно, чтобы помещение хорошо проветривалось, а влажность воздуха составляла от 50 до 60%. Не стоит использовать для этих целей подвалы, ведь там всегда высокий уровень влаги.
Особенности и правила хранения шин
Кроме этого, необходимо учитывать и другие важные правила.
- Пометьте резину. Чтобы у вас не возникло проблем с правильной ее установкой на диски, лучше всего делать пометки. Укажите, куда была направлена резинка, а также где она была установлена.
- Правильно обработайте. Идеально вымойте шины, уберите мусор из протекторов, а также высушите изделия. Можно использовать специальные средства, которые уберегут шины от преждевременного старения.
- Правильное положение шин. Резину с дисками хранят в лежачем положении, можно складывать друг на друга. Шины без дисков нельзя ставить в горизонтальном виде, подвешивать, иначе затем они будут намного хуже сцепляться с дорогой. Также вы заметите быстрый износ протектора. Лучше всего их складывать вертикально, плотно друг к другу. Можно использовать полукруглую поверхность в качестве опоры, но она должна максимально подходить под шины.
- Нельзя использовать пакеты. В них со временем появляется конденсат, из-за чего резина находится во влаге. Это уменьшает степень ее качества.
- Если в зимнее время вы хотите, чтобы машина отстаивалась в гараже и не намерены снимать шины, обработайте их специальным белым защитным слоем. Можно использовать известковое покрытие, также под резину можно подложить деревянные бруски. Тогда не будет контакта шин с замерзшей и влажной поверхностью.
Правильно выбрав место и вариант хранения резины, вы убережете ее от потери качества. Она прослужит максимально долгое время и порадует высокой безопасностью езды.
По материалам сайта https://avtostar.com.ua/.