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По каким причинам кредиты через интернет так популярны в наше время?

Спільна 01-окт, 2020, 09:399 prov 8
Популярность онлайн кредитования в нашей стране растет. Граждане пользуются услугами МФО в трудных ситуациях, сервисы выдают кредиты до 10000 гривен в среднем, на срок до 30 дней.


Достоинства микрокредитов


Есть несколько вариантов решения проблем с финансами, но если срочно понадобилась незначительная сумма, намного проще получить ее в МФО.
Достоинства микрофинансовых организаций:
• Оперативность выдачи. Среднее время рассмотрения заявок — 10 минут. Credit-Pro выдает свое решение на протяжении минуты. Заявку вы сможете оформить за 5 минут.
• График работы. Сервисы позволяют выслать заявку круглые сутки.
• В среднем до 90% одобрений выдачи кредита.
• Особые условия для клиентов.
• Простота получения. Получить кредит вы можете через интернет, с помощью смартфона или ноутбука.
• Минимум бумаг. В основном потребуется паспорт, ИНН и банковская карта. Справки о заработках, залоги и поручители не нужны.
Оформление займов через сеть интернет — безопасная процедура, данные зашифровываются. Информация строго конфиденциальна.

Кто может взять кредит и какие нужны документы


Требования к клиентам минимальны:
• Возраст - от 18 лет.
• Активная банковская карточка, на которой должно быть от 5 гривен.
• Наличие украинского гражданства, идентификационного кода и паспорта.
Уровень дохода, место работы, кредитная история большой роли не играют. Отличный шанс получить кредит есть у пенсионеров, студентов, людей без трудоустройства.

Как получить микрокредит


Для того, чтобы получить кредит онлайн, надо:
• Подобрать интернет-сервис микрокредитования. При выборе ориентируйтесь на отзывы, наличие документов на сайте и условия выдачи кредита.
• Указать срок и сумму займа. Вы сразу же сможете узнать сумму для возврата.
• Заполнить заявку: указать контакты, место работы, уровень дохода и место прописки, прикрепить карту.
• Подождать решения, при положительном результате подтвердить договор с помощью электронной подписи.
• Сразу после этого деньги переведутся на пластиковую карточку.
Аккуратно проверяйте абсолютно все данные в заявке. Любые опечатки могут привести к отрицательному решению.

Каким способом вернуть займ


Веб-сервисы предлагают на данный момент три варианта возврата денежных средств:
• Через терминал, наличными деньгами. В данном варианте комиссия может взиматься, а перевод идет около 12 часов.
• Через личный кабинет пользователя. Возможно оплатить кредит с карты, быстро и без комиссии.
• В кассе любого украинского банка. Есть возможность выполнить платеж по реквизитам. За перевод берутся проценты, платеж может идти до 3-х банковских дней.
При условии, что клиент не может оплатить кредит в оговоренный срок, нужно использовать пролонгацию. Данная услуга будет оформлена в личном кабинете, после этого конечная дата договора автоматически переносится без штрафных санкций. Определенные сервисы предоставляют данную услугу бесплатно. В частности, в Credit-Pro необходимо лишь оплатить текущие проценты на сегодняшний день. Другие требуют комиссию.
Онлайн кредит — простой и быстрый способ решить трудности с деньгами.
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