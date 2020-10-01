Урологические прокладки для мужчин AMD

Рак мочевого пузыря: причины, симптомы и лечениеНа первой стадии рак мочевого пузыря (РМП) может никак не проявляться. В этом и коварство болезни. Между тем, по данным ВОЗ в мире ежегодно регистрируется около 550 000 новых случаев РСМ.В структуре онкозаболеваемости РСМ занимает 6-е место среди мужчин и 17-е числа у женщин, -У мужчин РСМ диагностируют в 4 раза чаще, чем у женщин. В 9 из 10 случаев болеют люди после 55 лет, а средний возраст, когда ставят этот диагноз, - 73 года.Какие проявления могут быть первыми признаками болезни?Онкологи говорят, что на начальных стадиях болезнь может протекать бессимптомно. Чаще всего первым ее проявлением является кровь в моче – так называемая макрогематурия, когда изменения в моче видно невооруженным глазом. Но между первым появлением крови в моче и повторным может пройти несколько месяцев, поэтому очень часто больной человек игнорирует это проявление.Однако следует подчеркнуть, что гематурия сопровождает многие заболевания мочевыводящих путей, мы рекомендуем вам. Этот симптом не всегда указывает на РМП, хотя должен насторожить.Первыми симптомами могут быть частые позывы и затрудненное или болезненное мочеиспускание. В случае прогрессирования болезни может возникать боль внизу живота, промежности, пояснице, вследствие нарушения оттока мочи из почек развивается гидронефроз и почечная недостаточность.Что провоцирует развитие болезни?Алкоголь, ожирение, работа на вредном производстве, наследственность - факторы, которые увеличивают риски заболеть. Также, курение повышает риск заболеваемости РМП в 4 раза.Какое лечение назначают на разных стадиях?Хирургия - удаление опухоли и некоторых окружающих здоровых тканей посредством хирургии. Существуют различные виды хирургического лечения РМП. Наиболее подходящий вариант обычно выбирается в зависимости от стадии и степени заболевания. Рекомендуем вам посетить наш интернет магазин, только качественный товар.Хирургические вмешательства при РМП:Трансуретральная резекция МЧ. Эта процедура используется для диагностики, а также для лечения. Во время нее хирург проталкивает цистоскоп (длинная трубка с камерой) через мочевой канал в мочевой пузырь. Затем опухоль удаляется. Пациенту дают анестезирующее лекарство, чтобы блокировать боль еще до начала процедуры.Цистэктомия - удаление всего МП и часто окружающих тканей и органов. У мужчин простата и уретра также могут быть удалены. У женщин это матка, маточные трубы, яичники и часть влагалища.Тогда мочеточники выводят наружу и к ним присоединяют мочеприемники (специальные полиэтиленовые мешочки).Другой метод - создание мочевого пузыря из тонкого кишечника, тогда мочеиспускание происходит естественным путем. Один из современных методов лечения - иммунотерапия, которая эффективна даже на 4-й стадии РСМ.Химиотерапия - применение лекарств для уничтожения раковых клеток, обычно путем блокирования способности раковых клеток расти и делиться. Схемы химиотерапии обычно состоят из нескольких этапов. Пациент может получать только один препарат или комбинацию разных препаратов одновременно.Существует два вида химиотерапии, которые можно использовать для лечения РМП. Тип препарата и время его введения зависит от стадии болезни.Внутрипузырная химиотерапия. Внутрипузырная (местная) химиотерапия обычно назначается урологом. Во время нее лекарства вводятся в МП через катетер в мочеиспускательный канал. Местное лечение уничтожает только поверхностные опухолевые клетки, которые вступают в контакт с раствором химиотерапии, но не может достичь опухолевых клеток в стенке МП или тех, которые распространились на другие органы.Системная химиотерапия. Системная (комплексная) химиотерапия обычно назначается врачом-онкологом, врачом, который специализируется на лечении рака с помощью лекарств. Системная химиотерапия вводится в кровоток, чтобы достичь раковых клеток по всему организму. Наиболее распространенные пути введения химиотерапии - внутривенно (в венах) или в форме таблеток или капсул, принимаемых перорально.