Автозапчасти AutoKlondayk

Обширный каталог запчастей BMW
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Компания «Хенде Мотор» вышла на рынок Вьетнама в 2009 году через совместное предприятие с местным конгломератом, бизнес-группой «Тхань Конг», которая занимается импортом компонентов для локальной сборки в виде т.н. разобранных узлов.
За первые 6 месяцев 2020 года предприятию удалось продать на рынке Вьетнама около 25 000 автомобилей. Таким образом, «Хенде Мотор» обогнала даже по продажам новых транспортных средств компанию «Тойота Мотор».
Японские игроки, включая фирмы «Тойота Мотор» и «Хонда Мотор», увеличили численность брендов автомобилей, которые они производят во Вьетнаме. Вьетнамский конгломерат «Вингруп» в июне 2019 года открыл завод по производству первой отечественной автомобильной марки в стране, а также собрался заняться производством электромобилей.