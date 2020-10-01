Многим знакома такая ситуация. Новое место работы - новые требования. "Сделать презентацию", "составить график" - эти задачи ставятся так буднично, словно умение работать в широком диапазоне компьютерных программ является чем-то само собой разумеющимся. И это действительно так. Услуги IT-аутсорсинга для бизнеса проникает во все сферы экономики, и компьютерное обучение начинает оказывать влияние на карьерный рост всех без исключения сотрудников.
Практически по всем специальностям знание английского языка и ПК являются обязательным требованиям к соискателям. И если с первым пунктом всё достаточно непросто и требуется, как минимум, полгода, чтобы начать писать в резюме заветное слово "intermediate", то найти общий язык с компьютером можно гораздо раньше. В этом смысле реклама, обещающая обучить языку за пару недель, безусловно, не заслуживает Вашего внимания. Совсем другое дело - реклама, предлагающая обучение на компьютере.
Компьютерных навыков, которыми мы овладели на уроках информатике в школе, и даже в институте, сегодня не хватает. Программы постоянно меняют конфигурации, их перечень расширяется каждый день. Учебники, предлагающие самостоятельное компьютерное обучение слишком сложны для постижения. Малейшее недопонимание нарушает целостность знания и влечёт за собой непонимание других опций программы.
Поэтому единственное продуктивное решение, гарантирующее результат - компьютерные курсы.
Как правило, компьютерные курсы имеют следующие уровни:
Базовые компьютерные курсы. Адресованы тем, кто начинает общение с компьютером с нуля. На этих курсах учат основам работы в Windows, текстовом редакторе Word, табличном редакторе Excel, Internet, Outlook, а также обращению с оргтехникой - ключевым навыкам, необходимым для работы в офисе и работе на ПК дома. Специализированные компьютерные курсы. Предназначены для специалистов, которым по роду их деятельности необходимо знание определённых программ. Лучшее абонентское обслуживание компьютеров. Дизайнерам - Adobe Photoshop и Illustrator, бухгалтерам - "1С:Бухгалтерия 8", кадровикам - "1С:Зарплата и Управление персоналом 8", экономистам - расширенные возможности Excel т. д. Курсы обслуживания и ремонта ПК.
Чтобы овладеть первым, базовым уровнем компьютерной грамотности, достаточно двух-трёх недель. Весь курс обучения занимает около 45-60 академических часов. По окончанию курсов слушатели получают документ (сертификат, удостоверение, свидетельство), подтверждающий их уровень компьютерной грамотности перед работодателем. Чтобы стать компьютерным гуру, конечно, потребуется гораздо большее время и месяцы, даже годы самостоятельной, постоянной практики, но достичь обозначенного результата - стабильной, комфортной работы с типовым пакетом офисных программ - курсы помогут обязательно.