Эта страна широко известна своими первоклассными горнолыжными курортами. Для туристов созданы великолепные условия отдыха. Хорошее время для посещения Андорры февраль. В этом месяце склоны гор уже покрыты снегом и выпадает меньшее количество осадков, что обещает хорошую погоду с минимальным количеством снегопадов, которые не редки в этих краях зимой.
Февральская Андорра очень популярна у туристов, которых привлекает большое количество разнообразных по сложности горных трасс и великолепный европейский сервис за значительно меньшие, чем в остальной Европе, деньги. Оборудованы трассы для сноуборд и слалома. Дополнительный бонус отличный прокат сноуборда в Харькове, так как страна представляет собой зону торговли без пошлин.
Очень часто в Андорре проводятся кулинарные и гастрономические фестивали и конкурсы. Приехав сюда в феврале, застанете праздник сардин, колбасок бутифарра и семинар по зимней кухне. Кроме того, в конце зимы в Андорре проводится карнавал. Взрослые и дети наряжаются в разнообразные костюмы, часто на склонах гор возможно встретить лыжников в карнавальных костюмах. В заключение праздника на улицах и площадях городов проходят праздничные парады и шествия.
На небольшой территории Андорры расположено огромное количество различных источников с минеральными и термальными водами. Термальные комплексы это райское место для расслабления и отдыха после насыщенного дня на горнолыжной трассе. В Андорре располагается множество интересных музеев. Например, музей, где представлены всевозможные средства передвижения, начиная от велосипедов и заканчивая автомобилями. Так же имеется музей иконографии и музей, в котором представлены русские матрешки.
В городах и деревушках Андорры огромное количество баров, кафе и ресторанов с приемлемыми ценами и вкуснейшими деликатесами.
В Андорре отлично развито автобусное сообщение между деревеньками и городами. Автобусы движутся точно по расписанию. Интервалы между ними не больше получаса. Проезд стоит недорог, но все зависит от расстояния. Имеется канатная дорога, которая связывает главный город Андорры со склонами горнолыжных трасс. Также на территории страны имеется ряд спортивных комплексов, где можно покататься на коньках, сыграть в теннис и провести время в тренажерном зале. Отдых в Андорре в феврале подарит массу положительных впечатлений и оставит заряд здоровья и бодрости на весь год.