На Рівненщині відремонтують рекордну кількість державних доріг

Зокрема, цьогоріч буде відремонтована рекордна кількість державних автошляхів – 116,8 км, що найбільше, ніж загалом за останні три роки.Для прикладу, торік було збудовано лише 7 км, позаторік 80 км, а у 2017 році – 18 км.Так, нині на автотрасі державного значення Н-25 Городище – Рівне – Старокостянтинів Службою автомобільних доріг у Рівненській області ведуться роботи на семи ділянках загальною протяжністю 40 км. Основні роботи сконцентровані на ділянці між містами Костопіль та Сарни, аби вже до завершення будівельного сезону створити безпечний та комфортний проїзд від Рівного до Сарн.Тривають роботи поблизу кордону з Республікою Білорусь на півночі та на межі Рівненської та Хмельницької областей на півдні.Як зазначають у Службі автомобільних доріг у Рівненській області, зараз запроваджено розширені гарантійні терміни на відремонтовані дороги. Тобто впродовж 5-ти років після здачі об’єкта в експлуатацію всі недоліки, що виникатимуть, будуть усуватись коштом і силами підрядника, що виконував роботи.Розпочате будівництво й на ділянці Н-02 /М-06/ – Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка, де відновлюють 15 км ділянку. Капітально ремонтують 6 км відрізок на трасі Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне. Будівельники працюють на автошляху М-19 Доманово – Ковель – Чернівці – Тереблече, де відновлюють 5-ти кілометрову ділянку в районі Ужинецького перехрестя.Також в рамках масштабної Національної програми «Велике будівництво» відновлять 73,5 км місцевих доріг. На сьогодні спорудження доріг триває за графіком і Рівненщина має одні з найвищих показників готовності по Україні.Зокрема, у Березнівському районі завершено будівництво 10 км автомобільної дороги Кам’янка- Велике Поле. На території Трипутнянської сільської ради, що на Дубровиччині, відремонтували майже 11 км. Нове асфальтне покриття має відрізок Красносілля-Сопачів, що у Володимирецькому районі. Три кілометри автошляху Рокитне-Дерть, що на Рокитнівщині теж відремонтували в рамках «Великого будівництва». Завершені роботи на ділянці Здолбунів-Глинськ-Стеблівка.Прес служба РОДА.