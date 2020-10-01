Рівне:

СБУ викрила мережу підпільних цехів з виробництва фальсифікованих продуктів харчування

Волинська область 06-окт, 2020, 09:499 prov 0
Служба безпеки України викрила міжрегіональну групу, яка займалася промисловим виробництвом фальсифікованої харчової продукції, яка могла завдати шкоди здоров’ю громадян.
За попередніми даними слідства, фігуранти налагодили без дозвільних документів виготовлення і фасування кави, спецій, приправ, макаронних виробів, желе і цукру, які не відповідають вимогам ДСТУ. Підпільні виробничі цехи вони облаштували в орендованих складських приміщеннях на території Волинської, Київської, Миколаївської та Черкаської областей.

Встановлено, що продукцію виготовляли в антисанітарних умовах, з порушенням вимог державних стандартів під виглядом відомих торговельних марок. Готовий фальсифікат ділки реалізовували у різних регіонах України, у тому числі через торгову мережу на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей.
Для недопущення завдання шкоди здоров’ю громадян правоохоронці провели понад 20 обшуків у підпільних цехах фігурантів, де вилучили понад 600 тонн небезпечних товарів орієнтовною вартістю понад 20 мільйонів гривень. Також виявлено 6 ліній промислового обладнання для виробництва фальсифікату, чорнову бухгалтерію, поліграфічну продукцію та плівку для фасування незаконно виготовленої продукції.
Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно.
Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності винних осіб.
Заходи із викриття протиправної діяльності проводились за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ із залученням слідчих та оперативних підрозділів Управлінь СБУ у Волинській, Київській, Миколаївській та Черкаській областях під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області.
Схожі новини
На Волині СБУ вилучила незаконно видобутого бурштину на мільйон гривень
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ / Волинська область

На Волині СБУ вилучила незаконно видобутого бурштину на мільйон гривень

СБУ викрила посадовців Волинської митниці на вимаганні грошей у громадян
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ / Волинська область

СБУ викрила посадовців Волинської митниці на вимаганні грошей у громадян

На Волині СБУ запобігла спробі потрапляння недоброякісної м'ясосировини на ринок України
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ / Волинська область

На Волині СБУ запобігла спробі потрапляння недоброякісної м'ясосировини на ринок України

На Волині викрили спиртових магнатів
Кримінал / Волинська область

На Волині викрили спиртових магнатів

На Волині Служба безпеки України за рішенням суду знищила обладнання для нелегального виробництва тютюнових виробів
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ / Волинська область

На Волині Служба безпеки України за рішенням суду знищила обладнання для нелегального виробництва тютюнових виробів

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Вгору