Як залишитися молодою надовго?

«Всі жінки молоді, але деякі молодше інших!» - говорив французький драматург Марсель Ашар. Мрія будь-якої представниці прекрасної статі - в будь-якому віці виглядати чудово! І в цьому їй можуть допомогти сучасні методики антиейджингу.
Чому минає молодість?
Є кілька теорій, що пояснюють механізм старіння. Одна з них - тіломірна. Наш організм складається з трильйонів клітин, в ядрах яких «ховаються» носії генів хромосоми. На малюнках їх зазвичай зображають у вигляді літери «Х» з «шапочками» на чотирьох кінцях. Ці «шапочки» і є тіломіри - «лічильники життя». При кожному діленні клітини тіломіри коротшають. Коли ж вони повністю «зотлівають», вона просто гине
Поширена і інша теорія, що пояснює старіння пошкодженням клітин вільними радикалами. Це вельми агресивні особи, які утворюються в організмі в ході хімічних реакцій. На щастя, їх можна «обеззброїти» за допомогою антиоксидантів, які можна купити в інтернет магазині здорового харчування https://mrvegan.com.ua/. Здатністю захищати клітини від «агресії» вільних радикалів володіють, наприклад, карнозин, куркумін, коензим Q10, альфа-ліпоєва кислота, вітаміни А, Е і С .
Третя теорія, про яку ми розповімо, свідчить про небезпечний «таємний зв'язок» глюкози і білка. Ця «парочка» з'єднується в ході реакції глікірування. Чим вище рівень цукру в крові, тим інтенсивніше йде цей процес, який вносить чималий вклад у прискорення старіння.
На превеликий жаль, природа не подарувала нам золотий ключик, за допомогою якого ми змогли б відкрити заповітні дверцята і отримати доступ до часових механізмів життя, повністю зупинити протягом років і ... наше старіння. Але ми можемо його уповільнити.
Як харчуватися, щоб залишитися молодий надовго?
Для вас - шість порад, які допоможуть вам харчуватися правильно
1. Вживайте частіше фрукти і овочі. Вони насичують організм вітамінами, мікроелементами та іншими цінними речовинами, що допомагають сповільнити процес старіння.
2. Уникайте частого вживання солодощів та інших джерел простих вуглеводів, які викликають різке підвищення рівня цукру в крові і інтенсивне глюкурування білків.Вживайте тільки «правильні» жири . Віддавайте перевагу джерелам омега-3 жирних кислот. Ними є, наприклад, морська риба, риб'ячий жир , морепродукти, насіння льону, лляна, гірчична олія, соя.
3. Скоротіть споживання солі . Вчені вважають, що вона може сприяти більш швидкому вкорочення знайомих нам тіломір і прискорювати старіння
4. Уникайте продуктів з великою кількістю шкідливих харчових добавок ( консервантів, підсилювачів смаку, окислювачів ).
5. Пийте воду - джерело життя! Випивайте не менше 6 склянок води щодня, оскільки навіть при помірному зневодненні страждають важливі функції організму.
Як дізнатися, що рекомендовані методи діють?
Хороше самопочуття, бадьорість, висока активність і працездатність, поліпшення стану шкіри, волосся і нігтів - вірні ознаки того, що ваші зусилля не марні! Про це також свідчать хороші результати профілактичних лікарських оглядів, показники аналізів крові і сечі. До речі кажучи, останнім часом фахівці в області антиейджингу звертають особливу увагу на концентрацію в крові С-реактивного білка - важливого маркера запалення. Ви здивуєтеся, але старіння часто називають хронічним запальним станом. Ось чому за рівнем С-реактивного білка можна судити про те, наскільки швидко ви старієте.