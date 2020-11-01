Суд підтримав позицію поліських митників і конфіскував на користь держави електромобіль «TESLA»

Рівненська область 20-ноя, 2020, 15:079 prov 108

Поліська митниця Держмитслужби виграла справу в апеляціи?ному суді Рівненськоі? області щодо незаконного ввезення на митну територію Украі?ни легкового електромобіля «Tesla Model X75D», вартістю понад 1,7 млн грн.

Так, за результатами проведених перевірочних заходів працівники митниці спільно з ГУ Національноі? поліціі? у Волинськіи? області та на підставі отриманих відповідеи? від митних органів іноземних держав з’ясували, що вказании? автомобіль був ввезений на митну територію Украі?ни з приховуванням від митного контролю. Громадянин України подав документи, що містять неправдиві відомості щодо відправника та одержувача товару, а також и?ого діи?сноі? вартості.

Крім того, було встановлено, що цей електромобіль перебуває у власності норвезького банку та розшукується правоохоронними органами Норвегіі?, оскільки є предметом кримінального розслідування (за фактом незаконного заволодіння ним невідомими особами).

У зв’язку з цим, митниця запровадила адміністративну справу відносно громадянина Украі?ни, про порушення митних правил Украі?ни за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу Украі?ни. Санкція передбачає штраф в розмірі 100% вартості товару з конфіскацією предмету порушення митних правил.

У червні поточного року суд Рівненського міського суду закрив провадження у зв’язку із закінченням строків притягнення правопорушника до адміністративноі? відповідальності.

Проте, за результатами розгляду апеляціи?ноі? скарги Поліськоі? митниці Держмитслужби, Рівненськии? апеляціи?нии? суд постанову Рівненського міського суду скасував та притягнув громадянина Украі?ни до адміністративноі? відповідальності у вигляді конфіскації вищевказаного автомобіля та накладання штрафу.

Поліська митниця Держмитслужби.