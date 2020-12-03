Что скрывается за стенами Октябрьского Дворца?

(афиша событий на 2020)
Октябрьский Дворец считается настоящим шедевром городской архитектуры Киева и международным культурным центром. Расположен он в самом центре города, рядом возле Площади Независимости по адресу Аллея Небесной Сотни, 1.
Внутри Дворца разместился один из самых больших и красивых концертных залов. Расположение сидений спроектировано так, что какое бы вы место не выбрали - сможете ощутить уют и комфорт. Будь это балконы одного из двух ярусов, или амфитеатр. Если желаете быть в самом центре события - для вас идеально подойдет партер.
Купить в Октябрьский Дворец билеты можно как в кассе самого здания, так и в режиме онлайн. Последний вариант существенно сократит ваши время и силы, ведь сделать это можно в любом удобном месте, в любое время суток, с любого электронного гаджета (смартфон, ноутбук, компьютер, планшет).
Именно в этом месте проходят масштабные съемки известных телепередач, шоу, концертов, театральных постановок, балета, оркестровых выступлений, творческих встреч, джазовых и классических вечеров и прочее. Разве можно все это буйство перечислить? Но знайте, что здесь всегда найдется событие, которое придется вам по душе. Билеты в Октябрьский Дворец станут достойным подарком для близких людей, коллег и партнеров.
Если приучать детей к прекрасному, то через сказку. 18 Октября во Дворце состоится театральное анимационное шоу “Новая история игрушек”. На одной сцене соберутся персонажи из любимых мультфильмов, среди которых вы наверняка узнаете Шерифа Вуди, Базза Лайтера, которые встретятся с Джеймсом Салливаном и Рэндаллом Богсом из Корпорации монстров. Что из этого получилось? Приходите, чтоб увидеть самому.
Богат и театральный мир Октябрьского. Не пропустите гениальные спектакли “Мастер и Маргарита”, “Мошенники”, “Господин хороший” и другие. Актерская игра пленит ваше внимание, что вы и не заметите, как начнете переживать за героев, сочувствовать и отождествлять с собой, а временами и смеяться с меткой иронии.
Особенно любят Октябрьский дворец наши звезды эстрады. Здесь можно создать нужную душевную и уютную атмосферу. Каждое выступление воспринимается по-особенному. Этой осенью на сцене будет разливаться пение Оксаны Мухи, Михаила Грицкана, группы На-На и украинских рокеров Stoned Jesus. Из зарубежных исполнителей эту концертную площадку предпочел итальянский блюз-соул-исполнитель Mario Biondi.
Следующие коллективы чаще выступают с гастролями по всему миру. Но каждый раз с трепетом относятся к выступлениям в родной Украине и всегда волнуются больше обычного. Успейте приобрести билеты на нечастые выступление коллективов-собратьев по художественному руководителю и месту образования:
этнохаос группу Даха Браха
фрик-бэнд Dakh Daughters
В их арсенале творчества припасено еще множество способностей, которые вас впечатлят.
Ожидайте в Октябрьском Дворце и концерт Национального духового оркестра, который подготовил программу хитов Ханса Циммера - известного композитора, чьи работы стали саундтреками к фильмам “Пираты карибского моря”, “Гладиаторы”, “Король Лев”, “Код да Винчи”, “Интерстеллар”, “Шерлок Холмс” и других.