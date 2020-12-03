Корректирующие трусы

Чтобы дамам с неидеальной фигурой выглядеть наилучшим образом, следует запомнить несколько рекомендаций. Освоив правила грамотного комбинирования одежды, вы сможете создавать потрясающие модные луки даже для очень пышной фигуры. Сделать фигуру стройнее можно при помощи фактурности материи, формы выреза горловины, определённого кроя и многих других деталей. Полные женщины должны по возможности отказаться от изделий с рюшами и воланами, бахромой и другими пышными элементами.
Под любой наряд обязательно одевайте корректирующее бельё. Современные производители выпускают множество разновидностей корректирующих изделий. Дамы могут приобрести утягивающие корсеты, колготки, шорты и другие виды белья. Корректирующая одежда визуально подтянет фигуру и сформирует стройный силуэт. В таком белье вы почувствуете себя стройнее и привлекательнее.
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Corna и Diolla (Южная Корея)
Intimidea, Lormar и Mia-Diva (Италия)
Papillon (Италия) и Ysabel Mora (Испания)
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Что касается обуви, то отдайте предпочтение туфлям или босоножкам с каблуком. Женщина на высоких каблуках выглядит более подтянутой и стройной. Высокие каблучки удлинят ножки и значительно вытянут силуэт. Следует отказаться от обуви с принтом в виде поперечных полос. Также не желательно носить туфли с горизонтальной застёжкой. Эти элементы зрительно придадут стопе объём.
Не меньшую роль при формировании стройного образа играют аксессуары. Всевозможные украшения могут скрыть несовершенства и выделить достоинства вашей фигуры. Полным женщинам лучше избегать крупных и объёмных украшений. Идеальным вариантом станут тонкие изящные браслеты плоской формы. Хорошо смотрятся длинные бусы или цепочка. Они станут выразительным акцентом, привлекая к себе внимание. Старайтесь подобрать к образу какую-нибудь модную яркую сумку. В результате все внимание будет на ней, уводя нежелательные взгляды от фигуры.