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Корректирующие трусы

Общая 11-дек, 2020, 20:189 prov 347
Очень часто женщины не могут подобрать подходящую одежду на свою неидеальную фигуру. Неправильно подобранные наряды могут ещё больше выставить на показ недостатки. При определенных знаниях можно приобретать приталенную одежду даже полным женщинам. При этом акцент будет сделан на достоинствах фигуры. А вот полнота и другие несовершенства могут быть тщательно скрыты. Зная некоторые нюансы, полные женщины перестанут облачаться в бесформенные свитера и другую одежду оверсайз. Они смогут подбирать для себя модные элегантные наряды, придающие им привлекательность.

Чтобы дамам с неидеальной фигурой выглядеть наилучшим образом, следует запомнить несколько рекомендаций. Освоив правила грамотного комбинирования одежды, вы сможете создавать потрясающие модные луки даже для очень пышной фигуры. Сделать фигуру стройнее можно при помощи фактурности материи, формы выреза горловины, определённого кроя и многих других деталей. Полные женщины должны по возможности отказаться от изделий с рюшами и воланами, бахромой и другими пышными элементами.


Под любой наряд обязательно одевайте корректирующее бельё. Современные производители выпускают множество разновидностей корректирующих изделий. Дамы могут приобрести утягивающие корсеты, колготки, шорты и другие виды белья. Корректирующая одежда визуально подтянет фигуру и сформирует стройный силуэт. В таком белье вы почувствуете себя стройнее и привлекательнее.


Корректирующее белье для женщин - высокое качество Италии. Трусы утяжки, боди утягивающее и корректирующее.
Фирмы:
Corna и Diolla (Южная Корея)
Intimidea, Lormar и Mia-Diva (Италия)
Papillon (Италия) и Ysabel Mora (Испания)
Мы рекомендуем купить корректирующие трусы этих марок, так как они не просто хорошо выполняют возложенные на них задачи, но и выглядят очаровательно. Качественные ткани, кружева, дизайн — все продумано до мелочей и в таком белье каждая женщина чувствует себя красавицей.

Заказать можно по адресу: https://afrodita.zp.ua/korrektirujuschee-belje

Корректирующие трусы


Что касается обуви, то отдайте предпочтение туфлям или босоножкам с каблуком. Женщина на высоких каблуках выглядит более подтянутой и стройной. Высокие каблучки удлинят ножки и значительно вытянут силуэт. Следует отказаться от обуви с принтом в виде поперечных полос. Также не желательно носить туфли с горизонтальной застёжкой. Эти элементы зрительно придадут стопе объём.

Не меньшую роль при формировании стройного образа играют аксессуары. Всевозможные украшения могут скрыть несовершенства и выделить достоинства вашей фигуры. Полным женщинам лучше избегать крупных и объёмных украшений. Идеальным вариантом станут тонкие изящные браслеты плоской формы. Хорошо смотрятся длинные бусы или цепочка. Они станут выразительным акцентом, привлекая к себе внимание. Старайтесь подобрать к образу какую-нибудь модную яркую сумку. В результате все внимание будет на ней, уводя нежелательные взгляды от фигуры.
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