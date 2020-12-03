Рівне:

На Рівненській АЕС сталося відключення енергоблоку, з'ясовують причини

Головна / Рівненська область 12-дек, 2020, 11:449 prov 305
На Рівненській атомній електростанції в ніч на 12 грудня відбулося автоматичне відключення енергоблоку №1. Причини відключення з'ясовують.

Про це повідомили у прес-службі "Енергоатому".
Інцидент стався 12 грудня о 1:43. Відключення відбулося в результаті спрацьовування автоматичного захисту за фактом відключення блоку турбін.
"Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм. Зараз причина відключення енергоблоку №1 з'ясовується. Попередня класифікація події за міжнародною шкалою INES - поза шкали", - повідомили в Енергоатомі.
Зараз на Рівненській АЕС продовжує роботу енергоблок №2 з сумарним навантаженням 430 МВт. Зауважень до роботи основного обладнання енергоблоків та персоналу немає.
На енергоблоках №3 і №4 тривають планово-попереджувальні ремонтні роботи 28 і 27 днів відповідно.
"Ведуться роботи з графіків ремонту. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм", - додали в Енергоатомі.
Нагадаємо, в кінці листопада на Запорізькій АЕС після планового-попереджувального ремонту підключили до мережі енергоблок №2.
Схожі новини
29 квітня на Рівненській АЕС сталася пожежа
Головна / Рівненська область

29 квітня на Рівненській АЕС сталася пожежа

Держатомрегулювання дозволила пуск блоку після планового ремонту
Головна / Рівненська область

Держатомрегулювання дозволила пуск блоку після планового ремонту

УНІКАЛЬНА РЕМОНТНА КАМПАНІЯ ЕНЕРГОБЛОКУ № 3
Головна / Рівненська область

УНІКАЛЬНА РЕМОНТНА КАМПАНІЯ ЕНЕРГОБЛОКУ № 3

ПІДСУМКИ РОБОТИ ВП РАЕС ЗА СІЧЕНЬ 2012 РОКУ
Головна / Рівненська область

ПІДСУМКИ РОБОТИ ВП РАЕС ЗА СІЧЕНЬ 2012 РОКУ

Енергоблок №1 Рівненської АЕС – у роботі
Головна / Рівненська область

Енергоблок №1 Рівненської АЕС – у роботі

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Вгору