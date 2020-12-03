Історична подія для медицини Рівненщини!.

У четвер, 17 грудня, 37-річний чоловік з Рівненщини, який отримав травми, несумісні з життям, став донором органів для чотирьох пацієнтів, у яких була лише одна надія на нормальне життя – трансплантація органів.Про це 18 грудня повідомила засновниця громадської організації «iDonor: Всеукраїнська платформа донорства» Ірина Заславець.«Сьогодні в Україні завдяки трансплантації рятують ще чотири життя. Цього разу силами лікарів Центральної міської лікарні та Національного інституту хірургії та трансплантології ім.О. Шалімова», – написала Ірина Засланець.За словами Ірина Заславець, донором став чоловік 1983 року народження, який отримав несумісні з життям травми. Після того, як лікарі у Рівному констатували смерть мозку, рідні погодилися віддати його органи для порятунку інших людей.Оскільки довезти серце до Києва не встигали – серце поза тілом живе лише чотири години – операцію з пересадки серця виконали у Рівному. Туди з Києва термінова прибула бригада фахівців з Національного інституту хірургії та трансплантології ім.О. Шалімова. До трансплантації залучили і місцевих лікарів.