Светодиодные панели - виды, применение, преимущества

На смену классическим осветительным приборам постепенно приходят альтернативные источники освещения, среди которых особенно можно выделить светодиоды. Такое освещение отличается долговечностью, безопасностью и экономностью.
Виды светодиодных панелей и их применение
Компания LEDTECH — это светотехническая продукция по индивидуальным заказам.
Основное направление: проектирование, производство и монтаж светодиодных табло, видеоэкранов, LED-мониторов, медиа-фасадов.
По форме исполнения панели могут быть круглыми, квадратными и прямоугольными. Средняя их толщина равняется 14 мм. Благодаря матовому рассеивающему свечению данные панели могут применяться в помещениях с низкими потолками, так как способны зрительно увеличить высоту комнаты. Панели можно совместить с точечным освещением. Выбирать конкретную форму светильников необходимо отталкиваясь от дизайна помещения. По назначению панели бывают рекламными и потолочными.
Светодиодные экраны компании "LEDTECH" одно из главных направлений деятельности. Они имеют вид дисплея и применяются как уличные рекламные щиты. Светодиоды расположены на дисплее щита. Потолочные панели пришли на замену офисным светильникам. Панели более эстетичные и экономичные. Период их эксплуатации составляет около 20 лет. Благодаря их тонкости, панели можно монтировать на любом потолке. Также они не нагреваются и выглядят довольно оригинально. Панели часто выполнены из алюминия, который в данном случае играет роль охладителя.
Преимущества
Панели имеют следующие преимущества.
1. Простота монтажа. Благодаря этому панели пользуются широкой популярностью и постепенно вытесняют люминесцентные лампы.
2. Экономия. Светодиоды расходуют небольшое количество энергии, что позволит экономить значительные суммы. Расходы на оплату электроэнергии сократятся в два раза.
3. Универсальность. Панели можно вписать в любой дизайн. Они эстетичные, гармоничные и отличаются оригинальностью. Кроме этого, они могут отлично сочетаться с другими видами светильников. Светодиоды позволяют менять яркость и насыщенность света.
4. Зонирование. Монтаж панелей позволяет разделять помещение на разные зоны и все это достигается благодаря работе светодиодов. Так, можно скрыть недостатки комнаты или акцентировать внимание на достоинствах. Главное, правильно разместить ленты светодиодов. Игра теней сделает свое дело.
5. Большой выбор. Панели могут быть разных форм и предназначений. Это позволяет выбрать подходящий тип освещения для любого помещения. Также панели можно устанавливать и в качестве уличного освещения. Они практичные и долговечные. При этом, не придется часто менять лампы, как это происходит с обычными лампами накаливания. Кроме этого, панели не требуют регулярного обслуживания. Устанавливать их можно в любом месте.