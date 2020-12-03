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Чи потрібна лазерна епіляція для чоловіків?

Общая 29-дек, 2020, 20:149 prov 94
Видалення небажаного волосся майже в основному користувалося попитом у жінок, за винятком культуристів, плавців та велосипедистів. Але тепер чоловіки усвідомлюють цінність видалення або витончення ділянок небажаного волосся, наприклад, на спині та грудях. Лазерна епіляція - одна з найпопулярніших косметичних процедур, і чоловіки сприяють цьому.

Як працює чоловіча лазерна епіляція?


Чи потрібна лазерна епіляція для чоловіків?


Не думайте про лазери, як ви бачите їх у фільмі «Зоряні війни»; епіляція фактично зводиться до світлової енергії, що перетворюється на тепло. Хоча більшість людей знає, що меланін відповідає за колір нашої шкіри, меланін також надає кольору і нашому волоссю. Коли імпульси енергії лазерного світла спрямовуються на ділянку небажаного волосся, меланін у волосяному фолікулі поглинає енергію лазерного світла, і вона перетворюється в тепло. Потім це тепло рухається по волосяному стержню у фолікул, пошкоджуючи його і не даючи йому вирощувати волосся.

Переваги лазерної епіляції для чоловіків




Окрім візуального зменшення небажаного волосся, лазерна епіляція для чоловіків також усуває загальні проблеми з голінням:

Вросле волосся
Порізи та подряпини бритвою
Вартість лез та станків для гоління
Щоденний витрачений час

На яких ділянках тіла чоловіки найчастіше роблять лазерну епіляцію?




У той час як жінки найчастіше видаляють волосся на лінії пахв? ногах і бікіні, чоловіки обирають такі напрямки:

Спина
Грудна клітка
Сідниці
Бікіні
Міжбрів'я
Шия
Борода

Скільки сеансів лазерної епіляції знадобиться?




Люди дивуються, чому необхідні кілька сеансів. Це пов’язано зі зміною фаз циклу росту волосся. Мета полягає в тому, щоб зловити якомога більше волосків у фазі анагена. Для цього і потрібно кілька сеансів. Від шести до 10 процедур досягають того ступеню зменшення волосся, якого бажає більшість чоловіків.

Чи є лазерна епіляція постійною для чоловіків?




Неважко подумати, що лазерна енергія може миттєво видалити все волосся в цій області. Але реальна ефективність лазерної епіляції стосується “постійного зменшення волосся”. Цьому є дві причини:

По-перше, лазери пошкоджують волосся лише в анагенному (ростовому) циклі.

Але волоски також можуть бути в катагені (перехідна фаза між ростом і спокоєм) або телогеновій фазі (спокій). Фаза катагену і телогену переходить у випадання волосся. Ці цикли припиняють живити волосся, скидають їх і починають вирощувати нову волосинку.

Ось чому лазери не впливають на волосся в ці фази; вони вже на виході. Кожне волосся на тілі людини є незалежним і працює поодинці. Враховуючи, що в людському тілі налічується близько п’яти мільйонів волосків (у чоловіків на кілька сотень тисяч більше, ніж у жінок), це багато волосяних фолікулів, які можна сподіватися зловити в фазі анагена для ефективного лазерного видалення.

По-друге, пошкоджені фолікули можуть перебудовуватися внаслідок гормональних змін.

Плюс, якщо фолікул пошкоджений лише частково, він може загоїтися і почати відрощувати волосся знову. Суть, численні дослідження показують, що ступінь постійного зменшення волосся становить від 85 до 90 відсотків.

Скільки триває процедура лазерної епіляції?


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Розмір оброблюваної території обумовлює необхідний час. Наприклад, невеликий клаптик на плечі може зайняти лише кілька хвилин, а грудна клітина - до 30 хвилин. Плануйте десь від 10 до 45 хвилин для сеансу.

Наскільки болюча чоловіча лазерна епіляція?


Завдяки новітній технології Moveo, яку ви можете знайти у центрі лазерної епіляції LaserMi у Києві, лазерна епіляція є цілком безболісною. Усе, що ви відчуєте - приємне розслаблююче тепло.

Чи існують ризики лазерної епіляції




Мільйони процедур довели, що лазерна епіляція є неймовірно безпечною. Найпоширеніші побічні ефекти включають почервоніння та подразнення шкіри після лікування, а також невелику набряклість, яка швидко проходить.
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