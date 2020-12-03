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Интернет магазин тату и татуажа | Что следует знать перед тем, как сделать первую татуировку

Общая 29-дек, 2020, 20:369 prov 87
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Что следует знать перед тем, как сделать первую татуировку

Те, у кого большие татуировки или «рукава», скажут, что это пустяковое дело. Однако первый визит в студию важен. Существует несколько советов.

1. Совет 1
Следует определиться с тату-мастером. Это определит конечный результат. Где его найти? В Instagram, Facebook, Pinteres, Tumbl. Также можно использовать хэштеги по типу #тату. Нужно выбрать мастера, чьи тату привлекли внимание.

2. Совет 2
Перед посещением тату-салона не следует наносить на кожу обезболивающие мази без совета мастера. Почему? Работа пойдет тяжелее и краска не впитается должным образом.

3. Совет 3
Перед посещением студии не стоит загорать, принимать антикоагулянты и не употреблять алкоголь.

4. Совет 4
Следует четко определиться с дизайном татуировки рекомендуем посетить интернет магазин тату и татуажа . Неважно, какая тату: маленькая или большая. Нужно четко определиться с надписью, формой, размером, шрифтом, заливкой, цветом и стилем.
Если дизайном занимается мастер, необходимо обсудить его до посещения салона. Изменение рисунка непосредственно перед его созданием является стрессом как для татуировщика, так и для клиента.

5. Совет 5
Перед тем, как сделать тату, мастер напечатает дизайн и наклеит на кожу. Так можно увидеть «конечный результат» еще до того, как татуировщик начнет свою работу. Будет возможность изменить расположение тату, ее размер или даже дизайн.

6. Совет 6
Следует записываться в салон заранее, чтобы не ждать визита месяцами.

7. Совет 7
Если планируется небольшая татуировка, то можно вздохнуть с облегчением. Это будет не сильно болезненно, равно использованию электрического эпилятора.

8. Совет 8
Процесс нанесения татуировки недолгий. Чтобы сделать четыре маленькие татуировки, потребуется около 40 минут.

9. Совет 9
Новые татуировки защищаются специальной фольгой, прозрачной и практически незаметной. Носить ее придется от нескольких часов до нескольких дней. Если стоит беспокоиться, если под фольгой обнаружится кровь или жидкость - это нормально. Ведь татуировки - это раны на теле. Фольгу удаляют, осторожно промывая ее теплой водой.

10. Совет 10
В течение 10 дней татуировки необходимо покрывать специальной мазью или сбрызгивать защитным спреем. Приобрести средства по уходу за татуировками можно в любой аптеке или студии. Первоначальное заживление татуировок занимает около двух-трех недель и зависит от индивидуальных особенностей человека.
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