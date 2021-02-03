Освітній центр для педагогів в Харкові
У 2020 році відкритий один з найперших у країні центр професійного розвитку педагогічних працівників. Розташований у затишному куточку міста Харкова заклад з сучасними світлими класами та зонами відпочинку запрошує до плідної співпраці вихователів дошкільних закладів, вчителів середньої школи, викладачів ліцеїв, коледжів та вищих навчальних закладів, а також молодь та підлітків, батьків та діточок у віці від 4 до 6 років.
Які послуги надає освітній заклад?
Для широкого кола відвідувачів освітній центр пропонує великий вибір послуг:
розвиток професійних навичок та умінь педагогів за індивідуально розробленими програмами;
доведення інформації у зручному форматі до молоді та підлітків, батьків та освітян про нові напрями та стандарти в освітній галузі 21 сторіччя;
різноманітні за напрямком курси та тренінги;
індивідуальний підхід та способи донесення інформації в галузі освіти.
Центр професійного розвитку в Харкові головною метою своєї діяльності вважає створення гармонійно розвиненої, емоційно та фізично здорової особистості.
Після проходження тренінгів та курсів заклад видає слухачам сертифікати, які повністю відповідають стандартам та правилам міністерства освіти країни.
Які переваги освітнього закладу “Я і Моя Школа”
Освітній центр для педагогів розташований у чудовому куточку славетного міста Харків. На території закладу розташовані:
зони для дорослих та дітей у затишних та комфортних приміщеннях;
великий вибір різноманітних за напрямком книг у бібліотеці;
затишна зона для відпочинку, де є можливість провести приємні хвилини у колі знайомих та друзів за горнятком смачної кави;
простір центру світле та сучасне, виконане у теплих пастельних тонах, комфортних для проведення навчання та відпочинку.
Програми запропоновані освітнім центром
Заклад надає можливість дітлахам у віці 4-6 років проходити підготовку до школи у невеликих групах неповного дня. Тут дітки можуть не тільки підготуватися з основних предметів, які потрібні у перших класах школи, але й навчитися спокійно реагувати на різні ситуації, стати емоційно урівноваженими та спокійними.
Освітній центр надає відвідувачам понад тридцять видів опцій, які можна умовно розділити на наступні категорії:
ІТ-грамотність;
психологія;
мовний розвиток (українська, англійська);
навчання основних навичок підприємницької діяльності;
гнучкі навички (взаємовідносини між людьми, вміння реагувати на складні та провокативні ситуації).
Центр розвитку пропонує курси підвищення кваліфікації вчителів, та інші програми, майстер-класи, різноманітні екскурсії, тренінги та стажування у державних та комерційних підприємствах та компаніях.
Центр професійного розвитку “Я і Моя Школа” активно співпрацює з медійниками та волонтерами, освітніми порталами та соціальними мережами.
Освітній заклад ставить за мету не тільки навчання, але й всебічний гармонійний розвиток особистості.
Двері центру відкриті для широкого загалу! Звертайтеся! З нетерпінням чекаємо на нові цікаві зустрічі!