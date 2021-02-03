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Лайфхаки как всегда выбирать вкусные суши в Виннице

Комерційна 10-фев, 2021, 14:449 prov 145

 

Выбирая суши в Виннице, необходимо обратить внимание на качество рыбы и риса, а также – на сборку блюда.

Основные критерии выбора

Качественные суши должны соответствовать следующим требованиям:

  • температура риса. Чем теплее рис, тем качественнее продукт. Если он холодный и затвердевший, это говорит о том, что блюдо было приготовлено давно;
  • консистенция риса. Она должна быть достаточно плотной: ролл не должен рассыпаться. Спрессованности также быть не должно;
  • отсутствие посторонних запахов. Роллы и суши готовятся из морской рыбы (окунь, угорь, норвежский лосось), которая отличается от речной тем, что не имеет специфического запаха. Его наличие говорит о том, что технология приготовления была нарушена;
  • поверхность рыбы. Она не должна быть сухой. О высоком качестве блюда говорит однородность поверхности рыбы.

Как готовят вкусные суши

 

Чтобы клиент захотел еще раз заказать суши или роллы, необходимо:

  • использовать в приготовлении блюда только качественные и свежие ингредиенты от проверенных поставщиков;
  • соблюдать гигиенические требования во время готовки;
  • строго следовать традиционной рецептуре Японии. При знании всех правил приготовления допускается импровизация;
  • использовать хорошие профессиональные инструменты (весы, ножи, циновку);
  • пользоваться услугами высококвалифицированных сушистов.

Самые вкусные суши

Топ-5 самых вкусных суши:

  • “Мидори хот суши ролл”. В составе находятся тигровые креветки, рис, огурец, крем-сыр, лист нори, панировочные сухари;
  • “Унаги маки-суши ролл”. Он состоит из рыбы унаги, свежих огурцов, водорослей нори, риса;
  • “Калифорния хот ролл”. В едином ролле присутствуют: крабовые палочки (сурими), панировочные сухари, тобики, лист нори, рис;
  • “Калифорния” (суши-ролл с крабом). В составе находятся водоросли нори, сурими (снежный краб), японский майонез, рис, огурец, икра тобико (летучей рыбы);
  • суши-ролл с курицей и чеддером (обжаренная куриная грудка, чеддер, соус барбекю, огурец, рис). Этот ролл лучше всего подходит для знакомства с японской кухней;
  • “Бонито” (суши-ролл). В составе находятся: сухая стружка тунца, семга в соусе терияки, лист нори, японский майонез, рис, огурец;
  • “Америка хот” (суши-ролл). В составе находятся: индейка холодного копчения, панировочные сухари, рис, перец, огурец, японский омлет;
  • “Чукка” (семга холодного копчения, ореховый соус, водоросли чукка, крем-чиз, огурец);
  • “Таки” (сыр “Филадельфия”, огурец, лист нори, рис, икра летучей рыбы, авокадо, копченая форель);
  • “Томаго” (сыр “Филадельфия”, индейка холодного копчения, икра тобико, японский омлет, огурец).

Дополнительно рекомендуется заказать соус (ореховый, или любой острый, например – васаби). Детям можно купить сладкие роллы. 

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