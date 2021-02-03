Лайфхаки как всегда выбирать вкусные суши в Виннице

Выбирая суши в Виннице, необходимо обратить внимание на качество рыбы и риса, а также – на сборку блюда.

Основные критерии выбора

Качественные суши должны соответствовать следующим требованиям:

температура риса. Чем теплее рис, тем качественнее продукт. Если он холодный и затвердевший, это говорит о том, что блюдо было приготовлено давно;

консистенция риса. Она должна быть достаточно плотной: ролл не должен рассыпаться. Спрессованности также быть не должно;

отсутствие посторонних запахов. Роллы и суши готовятся из морской рыбы (окунь, угорь, норвежский лосось), которая отличается от речной тем, что не имеет специфического запаха. Его наличие говорит о том, что технология приготовления была нарушена;

поверхность рыбы. Она не должна быть сухой. О высоком качестве блюда говорит однородность поверхности рыбы.

Как готовят вкусные суши

Чтобы клиент захотел еще раз заказать суши или роллы, необходимо:

использовать в приготовлении блюда только качественные и свежие ингредиенты от проверенных поставщиков;

соблюдать гигиенические требования во время готовки;

строго следовать традиционной рецептуре Японии. При знании всех правил приготовления допускается импровизация;

использовать хорошие профессиональные инструменты (весы, ножи, циновку);

пользоваться услугами высококвалифицированных сушистов.

Самые вкусные суши

Топ-5 самых вкусных суши:

“Мидори хот суши ролл”. В составе находятся тигровые креветки, рис, огурец, крем-сыр, лист нори, панировочные сухари;

“Унаги маки-суши ролл”. Он состоит из рыбы унаги, свежих огурцов, водорослей нори, риса;

“Калифорния хот ролл”. В едином ролле присутствуют: крабовые палочки (сурими), панировочные сухари, тобики, лист нори, рис;

“Калифорния” (суши-ролл с крабом). В составе находятся водоросли нори, сурими (снежный краб), японский майонез, рис, огурец, икра тобико (летучей рыбы);

суши-ролл с курицей и чеддером (обжаренная куриная грудка, чеддер, соус барбекю, огурец, рис). Этот ролл лучше всего подходит для знакомства с японской кухней;

“Бонито” (суши-ролл). В составе находятся: сухая стружка тунца, семга в соусе терияки, лист нори, японский майонез, рис, огурец;

“Америка хот” (суши-ролл). В составе находятся: индейка холодного копчения, панировочные сухари, рис, перец, огурец, японский омлет;

“Чукка” (семга холодного копчения, ореховый соус, водоросли чукка, крем-чиз, огурец);

“Таки” (сыр “Филадельфия”, огурец, лист нори, рис, икра летучей рыбы, авокадо, копченая форель);

“Томаго” (сыр “Филадельфия”, индейка холодного копчения, икра тобико, японский омлет, огурец).

Дополнительно рекомендуется заказать соус (ореховый, или любой острый, например – васаби). Детям можно купить сладкие роллы.